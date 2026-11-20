Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Portugal

Las Aprilia cumplen en el arranque del GP de Portugal y contienen a Márquez

Marco Bezzecchi lideró el FP1 del GP de Portugal por delante de Jorge Martín, que fue segundo en la hoja de tiempos, superando a Alex y Marc Márquez, que este sábado buscará su décimo título Mundial en Portimao.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 nov 2026, 11:45

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Portimao (Enviado Especial).- La única forma que tienen los pilotos de Aprilia de evitar que Marc Márquez se proclame campeón del mundo este sábado en el GP de Portugal, es terminar por delante de él y en el arranque del fin de semana, tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín, consiguieron superar al de Ducati, al liderar ambos el FP1 de este viernes.

Bezzecchi se mostró muy solido tanto en el ritmo como en la vuelta rápida, como ya lo fue el pasado año cuando se llevó la victoria en este circuito. El italiano, no cambió sus neumáticos en toda la sesión, blando delante y medio trasero, y pese a ello acabó siendo el más rápido con un tiempo de 1.39.002.

A solo 142 milésimas terminó Jorge Martín, que fue el único piloto que montó, a última hora, un juego de medio delante y detrás, con el que logró mejorar sus prestaciones y acabar por delante de Alex Márquez, que había marcado un tiempo rápido temprano.

Marc Márquez, que giró todo el entrenamiento con los mismos neumáticos, blando delantero y medio trasero, con 17 vueltas en total, acabó cuarto, a poco más de dos décima y media de Bezzecchi y lejos del récord de la pista que él mismo estableció en 2023 con un tiempo de 1.37.226.

Quinto acabó Raúl Fernández con la Aprilia de Trackhouse, precediendo a la Ducati de Fabio Di Giannantonio para un empate de tres motos de cada marca en el top 6.

Jack Miller fue la primera Yamaha, séptimo, superando a última hora a Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, mientras que Luca Marini cerraba el top 10.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de Portugal 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 18

1'39.002

170.323 2

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 19

+0.142

1'39.144

0.142 170.079 3

A. Márquez Gresini

73 Ducati 15

+0.243

1'39.245

0.101 169.906 4

M. Márquez Ducati

93 Ducati 17

+0.259

1'39.261

0.016 169.879 5

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 17

+0.409

1'39.411

0.150 169.623 6

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 15

+0.461

1'39.463

0.052 169.534 7

J. Miller Pramac

43 Yamaha 18

+0.502

1'39.504

0.041 169.464 8

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 15

+0.511

1'39.513

0.009 169.449 9

P. Acosta KTM

37 KTM 18

+0.616

1'39.618

0.105 169.270 10

L. Marini Honda

10 Honda 18

+0.884

1'39.886

0.268 168.816 11

B. Binder KTM

33 KTM 19

+0.927

1'39.929

0.043 168.743 12

D. Moreira LCR

11 Honda 17

+0.989

1'39.991

0.062 168.639 13

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 18

+0.999

1'40.001

0.010 168.622 14

J. Zarco LCR

5 Honda 18

+1.011

1'40.013

0.012 168.602 15

E. Bastianini Tech3

23 KTM 18

+1.189

1'40.191

0.178 168.302 16

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 18

+1.269

1'40.271

0.080 168.168 17

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 18

+1.294

1'40.296

0.025 168.126 18

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 18

+1.313

1'40.315

0.019 168.094 19

M. Viñales Tech3

12 KTM 17

+1.538

1'40.540

0.225 167.718 20

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 17

+1.667

1'40.669

0.129 167.503 21

J. Dixon Honda

96 Honda 20

+1.764

1'40.766

0.097 167.342 22

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 18

+2.330

1'41.332

0.566 166.407 Ver resultados

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