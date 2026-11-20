Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Portugal
Las Aprilia cumplen en el arranque del GP de Portugal y contienen a Márquez
Marco Bezzecchi lideró el FP1 del GP de Portugal por delante de Jorge Martín, que fue segundo en la hoja de tiempos, superando a Alex y Marc Márquez, que este sábado buscará su décimo título Mundial en Portimao.
Germán Garcia Casanova
Editado: 20 nov 2026, 11:45
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Marco Bezzecchi
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Portimao (Enviado Especial).- La única forma que tienen los pilotos de Aprilia de evitar que Marc Márquez se proclame campeón del mundo este sábado en el GP de Portugal, es terminar por delante de él y en el arranque del fin de semana, tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín, consiguieron superar al de Ducati, al liderar ambos el FP1 de este viernes.
Bezzecchi se mostró muy solido tanto en el ritmo como en la vuelta rápida, como ya lo fue el pasado año cuando se llevó la victoria en este circuito. El italiano, no cambió sus neumáticos en toda la sesión, blando delante y medio trasero, y pese a ello acabó siendo el más rápido con un tiempo de 1.39.002.
A solo 142 milésimas terminó Jorge Martín, que fue el único piloto que montó, a última hora, un juego de medio delante y detrás, con el que logró mejorar sus prestaciones y acabar por delante de Alex Márquez, que había marcado un tiempo rápido temprano.
Marc Márquez, que giró todo el entrenamiento con los mismos neumáticos, blando delantero y medio trasero, con 17 vueltas en total, acabó cuarto, a poco más de dos décima y media de Bezzecchi y lejos del récord de la pista que él mismo estableció en 2023 con un tiempo de 1.37.226.
Quinto acabó Raúl Fernández con la Aprilia de Trackhouse, precediendo a la Ducati de Fabio Di Giannantonio para un empate de tres motos de cada marca en el top 6.
Jack Miller fue la primera Yamaha, séptimo, superando a última hora a Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, mientras que Luca Marini cerraba el top 10.
Clasificación FP1 MotoGP del GP de Portugal 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 18
1'39.002
170.323 2
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 19
+0.142
1'39.144
0.142 170.079 3
A. Márquez Gresini
73 Ducati 15
+0.243
1'39.245
0.101 169.906 4
M. Márquez Ducati
93 Ducati 17
+0.259
1'39.261
0.016 169.879 5
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 17
+0.409
1'39.411
0.150 169.623 6
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 15
+0.461
1'39.463
0.052 169.534 7
J. Miller Pramac
43 Yamaha 18
+0.502
1'39.504
0.041 169.464 8
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 15
+0.511
1'39.513
0.009 169.449 9
P. Acosta KTM
37 KTM 18
+0.616
1'39.618
0.105 169.270 10
L. Marini Honda
10 Honda 18
+0.884
1'39.886
0.268 168.816 11
B. Binder KTM
33 KTM 19
+0.927
1'39.929
0.043 168.743 12
D. Moreira LCR
11 Honda 17
+0.989
1'39.991
0.062 168.639 13
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 18
+0.999
1'40.001
0.010 168.622 14
J. Zarco LCR
5 Honda 18
+1.011
1'40.013
0.012 168.602 15
E. Bastianini Tech3
23 KTM 18
+1.189
1'40.191
0.178 168.302 16
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 18
+1.269
1'40.271
0.080 168.168 17
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 18
+1.294
1'40.296
0.025 168.126 18
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 18
+1.313
1'40.315
0.019 168.094 19
M. Viñales Tech3
12 KTM 17
+1.538
1'40.540
0.225 167.718 20
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 17
+1.667
1'40.669
0.129 167.503 21
J. Dixon Honda
96 Honda 20
+1.764
1'40.766
0.097 167.342 22
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 18
+2.330
1'41.332
0.566 166.407 Ver resultados
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