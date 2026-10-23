Crónica

MotoGP GP de Australia

Bezzecchi lidera la legión de Aprilia en Phillip Island

Aprilia hizo bueno este viernes su papel de favorita en Phillip Island, donde colocó a sus cuatro motos entre las cinco primeras posiciones, con Marco Bezzecchi como el más rápido de la jornada.

Oriol Puigdemont

Editado: 23 oct 2026, 5:32

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Phillip Island (Enviado Especial).- La victoria que Raúl Fernández y el buen papel de los prototipos de la marca de Noale en la edición de la carrera del año pasada parece tener continuidad este curso, el último en el que el Mundial de MotoGP visitará el emblemático trazado australiano, antes de la mudanza hacia Adelaida prevista para 2027.

La fluidez que requiere la circulación por los toboganes de este espectacular trazado permite que la RS-GP se luzca, y de ello sacó tajada Marco Bezzecchi. El italiano, que marcha el tercero en la tabla general, a 46 puntos de Jorge Martín, su compañero de equipo, no tiene más remedio que salir al ataque para apurar las escasas opciones que le quedan para reengancharse en la gresca por el título. Este viernes lo hizo después de aventajar en algo menos de una décima a Raúl Fernández, el segundo más rápido.

Marc Márquez, la referencia en el primer entrenamiento, terminó el tercero y fue el único capaz de poner en duda la superioridad de Aprilia, que situó a Ai Ogura, el cuarto, y a Martín, el quinto. El líder de la clasificación general se quedó a solo dos décimas de su vecino de taller, y aventajó en una décima a Alex Márquez (sexto). El menor de los hermanos de Cervera (Lleida) tuvo una práctica de lo más movida, con un primer toque con Bezzecchi que terminó con el de Rimini por el suelo; y con una caída en los últimos instantes que le impidió tomar parte en el ensayo de salida.

La séptima mejor vuelta se la adjudicó Enea Bastianini, el primero de entre los representantes de KTM, que en esta ocasión superó a Pedro Acosta (octavo), aunque fuera por menos de 30 milésimas- Diogo Moreira fue el único piloto de Honda capaz de meterse directamente en la segunda criba de la cronometrada prevista para este sábado, mientras que el corte entre la Q1 y la Q2 lo marcó Fabio Di Giannantonio, ya a más de siete décimas de Bezzecchi.

En esa eliminatoria previa (Q1) se verán las caras los cuatro pilotos de Yamaha, así como Pecco Bagnaia, que sigue pasándolo fatal y que terminó el 14º, a casi un segundo del primero.

Vale la pena destacar que la previsión del tiempo vaticina dos jornadas de lluvia intensa tanto el sábado como el domingo, circunstancia que puede motivar a llevar a cabo algún cambio en el programa del fin de semana.

Clasificación Práctica MotoGP GP de Australia 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 3 M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 6 A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 8 P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 9 D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 11 J. Zarco LCR 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 13 B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 14 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 18 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 19 M. Viñales Tech3 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 21 L. Marini Honda 10 Honda 0

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