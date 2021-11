Bezzecchi: "Sé qué tengo que hacer este invierno para prepararme para MotoGP"

La primera vez no se olvida nunca, y eso también es aplicable cuando se trata del debut en MotoGP. La semana pasada, Marco Bezzecchi tuvo su primer contacto con la Ducati GP21 que pilotará la próxima temporada.

El italiano se lo tomó con calma, prefiriendo no exagerar en la búsqueda de rendimiento y concentrarse más en la comprensión de la moto de Borgo Panigale y de un sistema de trabajo mucho más complejo que el que estaba acostumbrado en Moto2.

Bezzecchi acabó los dos día de test en Jerez el 25º a 2,4 segundos del mejor tiempo, marcado por Pecco Bagnaia. No obstante, el viernes dio un paso adelante rebajando casi un segundo y medio su tiempo del día anterior. Una clara señal de que el #72 está aprendiendo y ya es capaz de ponerlo en práctica.

"Fue bien, en el sentido de que no sabía realmente qué esperar. Sabía que la moto iba rápido, pero era difícil imaginar cuánto. Estoy muy contento de cómo ha ido. He conocido a mucha gente que trabaja en Ducati, con el equipo hemos empezado a trabajar y ha sido el comienzo para todos. Al final, incluso Matteo (Flamigni) hizo la transición de técnico de telemetría a jefe técnico", comentó Bezzecchi al final del test.

"En MotoGP, la cantidad de trabajo es mucho mayor, pero estoy muy contento: me llevo a casa mucha diversión sobre la moto, que es lo fundamental. Mucha adrenalina, porque la moto da mucho miedo. El segundo día practiqué la salida y tengo que decir que sale como un tiro. Ahora sé más o menos lo que tengo que hacer durante el invierno para estar preparado para el próximo año".

En cuanto a su actuación, señaló: "No arriesgué buscando un tiempo que no significara mucho al final. Lo más importante era dar el mayor número de vueltas posible y encontrar el feeling con la moto, a la vez que intentar divertirse".

Desde el punto de vista físico, el debut fue bastante exigente, aunque según el piloto de Ducati no fue una cuestión de falta de preparación, sino de adaptación, que es inevitable en estos casos.

"Tengo un poco de dolor de espalda, pero sólo porque la posición de conducir es muy diferente a la de Moto2, así que no es un dolor debido a un esfuerzo excesivo. Sólo necesito un poco más de tiempo para que mi cuerpo se adapte a esta posición. También tengo un poco de molestias en el dedo que se utiliza para activar el freno trasero, porque hay que apretar muy fuerte".

Entre los pilotos de Ducati hay otros dos miembros de la VR46 Riders Academy, el subcampeón del mundo Bagnaia y su compañero Luca Marini, lo que sin duda pueden ser una valiosa ayuda para Bez.

"No hace falta presionarles, porque si necesito una mano siempre están Pecco y Luca. Incluso en estos días hemos hablado mucho, sobre todo por la noche, que íbamos a cenar juntos. En este momento, debido a la diferencia de nivel entre ellos y yo, pueden decirme cualquier cosa, pero no es tan fácil ponerlo en práctica, porque aún queda un paso importante por hacer".

"Pero estoy contento con el trabajo que he hecho hasta ahora. Mirando los datos, comparados con los de Luca, es obvio que hay un poco de diferencia, porque yo fui como un segundo [más lento]. Pero me sentí muy satisfecho de cómo pude pilotar el segundo día".

Bagnaia pudo observar a Bezzecchi en la pista y dijo que le sorprendió la rapidez con la que fue capaz de adaptarse a la frenada que requiere una moto de MotoGP y, en particular, la Desmosedici.

"La Ducati tiene la frenada como uno de sus puntos fuertes, así que digamos que no fue una adaptación fácil, pero sí buena. Los frenos de carbono fueron un poco molestos al principio, pero tengo que decir que me sentí bien. Pero necesito un poco más de confianza con el tren delantero para hacer girar la moto. Para eso hace falta confianza y yo todavía me lo tomo con un poco de calma. Pero estoy feliz", remachó.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del debut de Marco Bezzecchi en MotoGP)

