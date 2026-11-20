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Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"

Marco Bezzecchi apura en Portimão sus escasísimas opciones de permanecer en la pelea por el título, desde la tranquilidad que le da la velocidad exhibida en los ensayos de este viernes.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 nov 2026, 18:42

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar de permanecer matemáticamente en la pelea con Marc Márquez y Jorge Martín, Marco Bezzecchi es el que lo tiene peor de los tres, dado que un solo punto más en el casillero del corredor de Ducati le eliminaría de forma automática de la pelea

Desde su posición, el italiano trata de disfrutar las dos carreras que quedan antes de finalizar el curso, algo un poco difícil en Portugal, un trazado de los más críticos del calendario, que aún se complica más en esta época, debido a las bajas temperaturas.

Bezzecchi fue el más rápido en el primer entrenamiento, en el que aventajó en una décima a Martín, y finalizó el tercero en la práctica, ya por la tarde, al quedarse a poco menos de dos décimas del tiempo de Alex Márquez, el más veloz de todos. Según el corredor de Rimini, las Ducati dieron un salto entre la primera toma de contacto y el segundo ensayo, mientras que Aprilia no pudo seguir esa progresión, por más que él se encontró bastante cómodo desde que salió a pista, con la única excepción del tercer y el cuarto sectores.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ducati mejoró de la mañana a la tarde, mientras que nosotros nos mantuvimos. Me encontré bien con todo lo que probamos, aunque la temperatura está un poco al límite. Pero no me veo perfecto, sobre todo en la segunda mitad del circuito", analizó el italiano.

Con el debate abierto de si el título, que está visto para sentencia, es más mérito de Ducati y Márquez o demérito de Aprilia y Bezzecchi, el #72 se presenta en la penúltima cita del curso sin nada que perder, porque ya lo perdió todo por el camino. A pesar de la velocidad exhibida en la primera mitad del calendario, Bezzecchi marcha el tercero en la tabla, con 74 puntos menos que el actual campeón, y 14 puntos menos que Martín.

"Me gustaría sentir más presión, pero hay cosas que podo controlar y otras, que no. Pero yo intento centrarme en las que puedo controlar. Encaro este fin de semana como si fuera cualquier otro", remachó el chico de Rimini.

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