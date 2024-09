Bezzecchi explica el momento en el que casi toca a Bagnaia en Indonesia

Por primera vez en 2024, Marco Bezzecchi se vio por primera vez en la lucha por la victoria, en la carrera al sprint de MotoGP en Mandalika. Tras meterse en la primera fila de la parrilla en la clasificación, el piloto del Pertamina Enduro VR46 se situó en el grupo de cabeza de la carrera corta, marcando un par de vueltas rápidas y dando la sensación de que podía atacar al líder, Pecco Bagnaia.

A siete vueltas del final, sin embargo, sus esperanzas se esfumaron, ya que se fue muy largo en la curva 10, estando a punto de llevarse por delante al vigente campeón del mundo. El italiano acabó en la escapatoria, propiciando que le adelantaran Marc Márquez y Enea Bastianini y quedando relegado a la cuarta posición, en la que acabó. Sin embargo, en su encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el piloto de Rimini explicó que no fue un error suyo, sino que ocurrió algo bastante imprevisible.

"Fue un gran riesgo. Sinceramente, no me lo esperaba: tuve un tambaleo [de la moto] en el cambio de dirección anterior, como me había ocurrido otras veces a lo largo del fin de semana, en una vuelta sí y en otra vuelta no. Pero, esta vez, las pastillas de freno se habían abierto. Cuando frené, la maneta llegó hasta el tope, así que tuve que soltarla y volver a frentar", explicó Bezzecchi, admitiendo que se llevó un buen susto.

"Realmente no me lo esperaba, porque nunca me había pasado durante el fin de semana. Me había acercado al punto de frenada para frenar fuerte, pero de [saberlo] habría frenado antes. Afortunadamente, he podido evitar crearle un problema a Pecco, pero es una pena, aunque otro cuarto puesto es positivo y mañana tendremos otra oportunidad", añadió.

En las últimas carreras, Bezzecchi ha demostrado que ha mejorado en la gestión de los neumáticos. Por ejemplo, en Misano terminó cuarto con el blando trasero, y en la sprint de Indonesia fue de los pocos que optó por el blando delantero. Y parecía que podría haber sido una elección ganadora: "Creo que podría haberme mantenido en el grupo. Quizás habría acabado cuarto de todas formas, pero formando parte de la lucha. Con el blando no suelo ir tan mal, porque permite frenar bien. Al final, sin embargo, he quedado cuarto...".

Para la carrera larga, la elección preferida debería apuntar a la goma media trasera, aunque el pupilo de Valentino Rossi no cierra la puerta a una elección diferente: "Seguro que será difícil usar el blando mañana, pero analizaré los datos en profundidad, porque quiero entender si hay alguna posibilidad, porque siempre soy partidario de ese compuesto. Pero en esta pista es objetivamente muy duro elegirlo. Sin embargo, me siento bastante bien aquí, incluso con el medio, así que puede que siga siendo tan rápido como hoy".