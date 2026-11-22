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Bezzecchi: "Esta es mi mejor temporada en MotoGP"

El piloto italiano de Aprilia alcanzó este fin de semana su séptima victoria del año, una cifra que no le da para lograr el título de campeón del mundo, pero que le convierte, ahora mismo, en el piloto más en forma de la parrilla.

Germán Garcia Casanova

Editado: 22 nov 2026, 16:32

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Marco Bezzecchi celebra su victoria en Portugal

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi cerró en Portimao un fin de semana perfecto, con victoria tanto en la sprint como en la carrera del domingo, primera vez que logra el '37' este año, con una nueva victoria que le acerca, ahora, al subcampeonato que ostenta su compañero, Jorge Martín, con dos puntos más y un fin de semana aún por delante.

Bezzecchi, que suma ya 13 triunfos en MotoGP, hizo balance de una temporada en la que ha firmado su mejor rendimiento desde que llegó a la categoría reina.

"Estoy contento. Al final, he dado lo máximo de mí ayer, hoy y durante todo el fin de semana. Ha sido muy bonito poder completar por fin un fin de semana serio. Estoy contento y quiero dar las gracias a todo el equipo por el trabajo que ha hecho estos días aquí en Portugal", explicó el de Aprilia, que reconoció estar viviendo un momento de sensaciones encontradas, aunque todas positivas.

Con 13 victorias en MotoGP, su primera doble victoria en un mismo fin de semana y triunfos tanto con Ducati como con Aprilia, Bezzecchi es ya el tercer piloto más laureado de la parrilla actual, solo por detrás de Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Unos números que le animan a preparar a conciencia la próxima temporada.

"Antes de nada, gracias por la introducción. Es bonito escuchar ciertas cosas, porque durante el año siempre cuesta darse cuenta de lo que consigues. Esta ha sido, sin duda, mi mejor temporada hasta ahora en MotoGP. Obviamente, esta sensación me hace pensar que todavía hay que hacer algo más, y eso es lo que intentaré conseguir", aseguró.

"De momento, primero pensando en Valencia, porque nuestro trabajo todavía no ha terminado, y después en el año que viene, que será una temporada importante. Me gustaría intentar volver a luchar, o al menos estar ahí delante. Después, lo que tenga que pasar, pasará".

El italiano quiso dejar claro que todavía no es momento de pensar en las vacaciones: "Ahora vamos a disfrutar del día de hoy, mañana pensaremos en Valencia".

La lucha por el título también ha sido una fuente de aprendizaje para Bezzecchi, que tuvo que medirse durante buena parte de la temporada a un Marc Márquez que acabó imponiéndose en el campeonato.

"Es difícil decirte una sola cosa, porque, sinceramente, tendría que pararme a reflexionar y pensar en todo lo que ha pasado. Es algo que suelo hacer. Ahora mismo puedo decirte que ha sido una gran satisfacción luchar con un Marc que ha estado en un estado de forma tan bueno, porque al final ha sido fortísimo. Si ha ganado ha sido por una única razón: porque era fuerte, porque era el más fuerte", reconoció.

"Ha sido bonito poder hacer una temporada estando prácticamente siempre ahí delante y construir una buena relación con Jorge Martín, algo que sinceramente no esperaba, obviamente por nuestro pasado. Nunca es sencillo".

"Sin embargo, conseguimos tener una relación fantástica desde el principio del año pasado, y este año todavía más, porque hemos pasado más tiempo juntos, a pesar de que casi todas las carreras luchábamos por lo mismo. Ha sido genial".

Bezzecchi también es consciente de que todavía tiene margen para mejorar, aunque no quiere perder de vista todo lo que ha conseguido: "Hay muchas cosas que puedo hacer más y mejor, así que tengo que intentar conseguirlo, hacerlo y seguir creciendo. Pero también he hecho muchas cosas buenas, así que hay que ser consciente de ello e intentar volver más fuertes".

Al preguntarle qué consejo se daría a sí mismo al comienzo de la temporada, ahora que puede valorar todo lo sucedido, el italiano reconoció que en ocasiones no fue plenamente consciente de su propio potencial. "A veces, quizá no he conseguido darme cuenta de que estaba yendo tan rápido", concluyó el italiano.

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