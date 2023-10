Bezzecchi busca encontrarse mejor en Tailandia tras quitarse los puntos

Marco Bezzecchi se prepara para el que espera que sea un Gran Premio de Tailandia de MotoGP positivo. El tercer clasificado del Mundial sufrió bastante en Australia las secuelas de su fractura de clavícula, no tanto por el dolor propiamente dicho como le ocurrió en Indonesia, donde volvió a correr cinco días antes de operarse, sino por la fatiga acumulada.

Ahora, en la última parada del triplete, el italiano espera mejorar a nivel físico, en un circuito que siempre se le ha dado bien. No en vano, en la temporada 2022 consiguió en Buriram su primera pole en la categoría reina, como preámbulo de lo que viviría en este 2023.

En su llegada al circuito de Chang, el piloto del Mooney VR46 confirmó que ya le han quitado los puntos tras su operación, e incluso bromeó sobre la cicatriz que le ha quedado en la clavícula.

"No me puedo quejar", empezó diciendo. "Me han quitado los puntos, y eso ha sido un gran paso para mí. Ya no me tira tanto la piel. Me siento mejor, me siento orgullosísimo de la cicatriz que se me ha quedado ahí, y he tenido un día más para descansar o hacer tratamiento. En cuanto no he tenido nada que hacer he intentado recuperar el hombro y el brazo, porque el brazo me estaba dando muchos problemas en Australia, fue lo peor. Pero en términos generales estoy contento de volver a estar sobre la moto y de ver cómo me voy sintiendo".

"En Indonesia sentía mucho dolor, porque hacía poco de la operación, cinco días. Tenía mucho dolor en la clavícula y en la parte de alrededor. Pero en Australia fue más la fatiga. Aquí espero ser capaz de mostrarme fuerte y de estar en mejor estado de forma. Sabía que tenía que sufrir, ya estaba preparado mentalmente. Puedo gestionar el dolor y soy capaz de gestionar el sufrimiento, así que espero ir bien", explicó.

Posteriormente, Bezzecchi explicó el por qué de su predilección con el GP de Tailandia: "Es un circuito que me gusta mucho. El año pasado fui rápido, y tuve aquí mi primera pole. Me encantan las zonas de frenada fuerte, esta es una parte del pilotaje que me da mucha emoción. Pero este circuito es peculiar, porque tiene una parte muy fluida. Estas características mixtas me gustan mucho, y además he dado un paso adelante en la frenada, así que tengo curiosidad por ver qué tal se me dará. En primer lugar tengo que ver cómo estoy a nivel físico".

Por último, el #72 comentó su situación en la pelea por el título. Y es que, tras sus recientes problemas físicos, el transalpino ha notado aún más el tirón de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín en cabeza de la general. Tras Australia, Bezzecchi se encuentra a 73 puntos de Bagnaia, y a 46 de Martín.

"Estoy bastante lejos, y Jorge y Pecco ahora mismo están un poco más fuertes que yo. Pero mi objetivo al llegar a Indonesia y volver tan rápido no era remontar, sino sobrevivir y mantenerme sobre la moto. Cuanto más tiempo desapareces de la competición, más tiempo necesitas luego para recuperarte", detalló para finalizar.