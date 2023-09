Bezzecchi: "Me encanta este circuito, pero lo del asfalto es una lástima"

No fueron pocos los pilotos que pusieron reparos a las condiciones de agarre del asfalto del Circuit de Barcelona. Repavimentado en 2018, la extremada utilización de la pista catalana, donde se celebran multitud de competiciones, hacen que la superficie esté lisa y los pilotos no encuentren el agarre para sentirse completamente cómodos.

"Me encanta este circuito, el lugar, las instalaciones, me gusta mucho, por eso es una lástima que el asfalto esté en estas condiciones. Pero es algo que siempre ha sido así, no sé el motivo pero Barcelona siempre se ha caracterizado por la falta de gripé", explicó Marco Bezzecchi este viernes en el arranque del Gran Premio de Catalunya.

El italiano tuvo alguna dificultad por la mañana, en el entrenamiento libre, pero por la tarde mejoró sus prestaciones para acabar 7º y clasificarse directamente para la Q2.

"Por la mañana he preferido trabajar más para la carrera, el desgaste del asfalto es grande y el agarre está en unas condiciones casi vergonzosas. El asfalto es un desastre y me cuesta encontrar tracción", se quejó.

"Por la tarde he mejorado, pero el problema sigue ahí. Frenando, la pista no está tan mal, en términos de seguridad estamos ahí. Luego han hecho algunas mejoras, creo que está bien. Han hecho un buen trabajo, pero en mi opinión es una característica de aquí. También era así en Moto2, y con MotoGP incluso más. Pero la pista es segura y también muy bonita. Es una pena que tenga el asfalto así".

"Seguro que será una carrera de gestión, también será importante entender qué neumático utilizar para el sprint, porque sinceramente no lo tengo muy claro. Sin embargo, tenemos muchos datos que mirar, así que espero que podamos encontrar un poco el camino", en referencia al segundo libre del sábado por la mañana.

Para el joven corredor italiano haber renovado no significa un plus de tranquilidad en la pista, aunque admite que ha estado pendiente de lo que sucedía a su alrededor con la renovación.

"Siempre he estado bastante tranquilo, en estas fechas es difícil no tener pensamientos sobre tu futuro. Aunque por suerte la Academia ha hecho un gran trabajo, la parte directiva ha sido muy buena, porque no me ha hecho sentir la presión en absoluto. Pero es normal pensar en ello, hay que saber cómo son las cosas. Pero estoy tranquilo, estoy contento con mi elección, me siento bien con los chicos y es un placer estar con ellos", zanjó el de Rimini.