Bezzecchi: "No estoy preparado para una moto de fábrica"

Cargar el reproductor de audio

Así como la alineación de Luca Marini en la nueva estructura de VR46 en MotoGP se dio por hecha nada más confirmarse la expansión del proyecto a la categoría de las motos pesadas, la confirmación del fichaje de Marco Bezzecchi no llegó hasta después de que el italiano participara en los ensayos colectivos que se llevaron a cabo en Jerez, la semana siguiente a la última prueba de la temporada pasada, en Valencia.

Desde entonces, la adaptación de Bezzecchi a la Desmosedici ha sido muy plácida, seguramente motivada también por la dilatada experiencia de Matteo Flamigni, el ingeniero de datos de confianza de Valentino Rossi.

Su condición de novato permitió que el piloto de Rimini rodara en el shakedown que se llevó a cabo en Malasia y seguir sumando kilómetros allí ya con el resto de la parrilla en pista.

En Sepang, ‘Bez’ finalizó con el 16º mejor registro absoluto, a menos de seis décimas del más veloz (Enea Bastianini), y siendo el mejor de entre los debutantes.

En Mandalika, en una pista en condiciones muy adversarias, el joven (23 años) volvió a ser el mejor de entre las caras nuevas de este campeonato, al registrar un tiempo que le colocó el 20º, a ocho décimas del primero (Pol Espargaró). Además, el tercer clasificado del pasado Mundial de Moto2 fue el corredor que llevó a cabo un simulacro de carrera más largo, de hasta 25 vueltas. Su consistencia –hizo 15 giros seguidos en 1m 33 segundos, nueve en 1m 34 segundos y uno, en 1m 35 segundos– dejó a más de un ingeniero de la competencia con la boca abierta, y aventurándose a predecir que el #72 tiene algo especial, características, como la trazada, que lo hacen distinto al resto.

Él prefiere mantener un perfil bajo, como su tono de voz, y repite que tiene un mundo por delante que justo empieza a recorrer. Esta postura que le lleva a tomarse con cierta distancia la posibilidad de convertirse en noviembre en el novato del año.

"Ese galardón se otorga a final de año, no ahora. Tengo muy buena relación con todo el mundo. Con Luca, con mi equipo y con Ducati, que nos está ayudando mucho. Es fácil compartir información con todos", comentó Bezzecchi, que esta semana se presentó oficialmente junto a su escudería.

Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio (ambos en Gresini) y él son los tres únicos pilotos que competirán subidos a una Ducati del curso pasado (GP21), mientras que los otros cinco lo harán con la Desmosedici proyectada para este 2022 (GP22).

"Para mí no es una desventaja disponer de la moto anterior. De hecho, aún no estoy preparado; no tengo la experiencia necesaria para interpretar todo su potencial. Todavía tengo que entender cómo pilotar y sacar el máximo de las gomas", añadió Bezzecchi, antes de concluir: "Cuando aprenda todo eso estaré encantado de poder subirme a la Ducati de fábrica, pero de momento estoy conforme con lo que tengo".

Luca Marini, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 2 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 3 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 4 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 5 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 6 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 7 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 8 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 9 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 10 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 11 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 12 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 13 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team 14 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team 15 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team con Valentino Rossi, propietario de VR46 Racing Team 16 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team con Valentino Rossi, propietario de VR46 Racing Team y miembros del equipo 17 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team con Valentino Rossi, propietario del VR46 Racing Team y miembros del equipo 18 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team con Valentino Rossi, propietario del VR46 Racing Team y miembros del equipo 19 / 50 Foto de: Media VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Niccolo Antonelli, VR46 Racing Team con Valentino Rossi, propietario del VR46 Racing Team y miembros del equipo 20 / 50 Foto de: Media VR46 Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marco Bezzecchi, Team VR46 21 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 22 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 23 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 24 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 25 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 26 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 27 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 28 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 29 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 30 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 31 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 32 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 33 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Team VR46 36 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 37 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 38 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 39 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Equipo VR46 44 / 50 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, Team VR46 45 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 46 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 47 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 48 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 49 / 50 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, Team VR46 50 / 50 Foto de: MotoGP