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Bezzecchi: "Después de algunas vueltas las secuelas de Balaton se notan"

Marco Bezzecchi comenzó fuerte el viernes de MotoGP en Brno. Su ritmo convence, pero sufre un pequeño temor, por sus condiciones físicas tras el accidente de Balaton: "Pensaba que estaría mejor".

Germán Garcia Casanova Giacomo Rauli
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Segundo, a 91 milésimas de la Aprilia de Ai Ogura. Marco Bezzecchi ha empezado bien el fin de semana del Gran Premio de la República Checa, que se celebra este fin de semana en Brno. El líder del Mundial de MotoGP, después de una mañana aparentemente difícil, cambió de marcha en la Práctica, dando un gran paso adelante para quedarse a menos de una décima del japonés de Trackhouse.

"Ha ido bastante bien. Es verdad que esta mañana parecía que estábamos en dificultades, y lo estábamos. Pero probamos de hacer un trabajo un poco diferente de lo habitual. Luego, por la tarde, esto funcionó, y estoy bastante contento", dijo el italiano en el encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, al término de la jornada del viernes.

"Siempre es importante intentar ir fuerte, es positivo haber conseguido empezar bien. Esta es una pista muy diferente de Balaton, y está bien. Tener a Ogura delante tiene sus pros y sus contras. Siempre es un rival más que tienes delante. Pero es importante tener a otro piloto de Aprilia en las primeras posiciones, también para ver qué hace de diferente desde el punto de vista del pilotaje, e intentar mejorar yo también".

Las cosas positivas del viernes fueron sólidas e importantes, pero el corredor nacido en Rimini también ha puesto de manifiesto un problema que pensaba que no notaría o, al menos, que estaría menos condicionado por él. Hablamos de los dolores que ha sentido después de pocas vueltas, y que son herencia del accidente múltiple provocado por Jorge Martín en el que se vio involucrado en Balaton hace 2 semanas.

"La única nota negativa es que esperaba sufrir menos físicamente. Pero desde esta mañana, después de 3-4 vueltas, empezó a dolerme la pierna, se me entumece el pie, y en esta pista, en la que hay muchas curvas a derechas, lo estoy notando. Pensaba sufrir menos, viendo cómo estaba ayer. No me he podido entrenar normalmente como de costumbre, y creo que eso tampoco ayuda. Seguramente queda algo de secuela del golpe de Hungría. Pero bueno, espero que las cosas mejoren en estos días".

No solo mostró músculo en la vuelta rápida. Bezzecchi fue fuerte también en el ritmo de carrera, y es lo que más cuenta, teniendo en cuenta que los puntos se asignan en la sprint y, sobre todo, en la carrera del domingo. Pero, a su juicio, el trabajo por hacer todavía es mucho, porque es necesario optimizar la moto para poder dar otros pasos adelante de cara al domingo.

"El ritmo... Estoy bastante contento. En cuanto a mis sensaciones no estoy mal, pero hay mucho por trabajar, porque el desgaste de los neumáticos es duro de entender, las temperaturas son altas y por lo tanto no me quiero mojar demasiado. Pero estoy contento por cómo hemos empezado".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por último, cabe destacar que MotoGP y los equipos están estudiando la posibilidad de quitar los dispositivos de altura en las salidas antes de su eliminación total en 2027. Bezzecchi prefirió no ofrecer juicios tajantes y definitivos, subrayando sin embargo cómo los pilotos deben tener el tiempo necesario para entender bien qué implica esta novedad, y también volver a familiarizarse con la falta de un sistema que se usa desde hace años.

"¿Salidas sin el dispositivo de altura? No lo sé. He probado una sola salida. Debería hacer varias pruebas. Quizá al final del próximo fin de semana tendré las ideas más claras al respecto. Yo creo que es justo intentar trabajar en ello un poco más aún".

"En mi opinión, hace falta tiempo, y hace falta para todos. Es más seguro darnos tiempo para entender bien las cosas, en lugar de quitar los dispositivos rápidamente y que luego salga algo que quizás sea equivocado, un error que después podemos pagar. Yo estoy en MotoGP desde 2022 y el dispositivo de altura está desde hace muchos años. Ahora, parece que la culpa sea solo del dispositivo de altura... Puede serlo, como no serlo. Para mí ese no es solo el problema. Yo preferiría hacer alguna prueba más. Luego, si quieren quitarlo, yo me adaptaré. Pero espero tener tiempo para hacerme una idea sólida", detalló para finalizar.

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