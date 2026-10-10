Bezzecchi se defiende del ataque de Fernández: "No tengo nada que aclarar. Él fue quien me tocó"

Terrible la imagen de la primera frenada de la prueba sprint del GP de Indonesia, donde los dos pilotos acabaron por los suelos arruinando sus opciones, después de haber sido los más rápidos en la clasificación y los que tenían mejor ritmo. Nadie dudaba de que se iban a jugar la victoria, incluso el triplete en el podio para Aprilia, o un poker de las cuatro motos de Noale cruzando delante la meta. Pero todo acabó antes de empezar y la imagen no fue bonita, con Raúl Fernández aplaudiendo sarcásticamente a Marco Bezzecchi, que a diferencia del español, catalogó la acción como un lance de carrera.

"¿Qué puedo decir?", se preguntaba Bezzecchi al final del día. "Desafortunadamente, la salida es un momento en el que todos estamos muy cerca, donde es normal tener que adaptarse un poco a la situación. Cuando vi que Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio soltaban los frenos, tuve que levantar un poco la moto dos veces. Por desgracia, la segunda vez sentí el contacto y me caí", explicó la maniobra dese su punto de vista. "Pero no hay nada de qué quejarse, es un incidente de carrera y puede pasar", añadió el italiano, muy lejos de la versión de Raúl, que le considera responsable de la caída.

"Es una lástima porque hasta ahora lo habíamos hecho todo bien, pero vamos, todavía queda mañana la carrera. Estamos intentando recuperarnos, mantener el ánimo alto, sobre todo el de los chicos, que hoy estaban un poco desanimados, como es lógico. Pero les daré ánimos para mañana e intentaremos terminar el fin de semana con fuerza", dijo un Bezzecchi al que, sin embargo, se le pudo ver tenso en el box tras la caída, en conversación con Massimo Rivola.

Raúl explicó que, como es habitual, le pidieron qué estrategia iba a utilizar en la salida, y Marco la conocía, una versión en la que el italiano no coincidía.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No había previsto una estrategia que implicara un ataque total en la primera curva, porque mi ritmo había sido bueno este fin de semana, así que sabía que incluso si perdía algunas posiciones, seguiría teniendo buena velocidad para intentar luchar por los primeros puestos", valoró.

"Obviamente, no puedo predecir el futuro, pero sin duda fue una especie de efecto dominó: no puedo hacer nada al respecto, y es una pena porque ambos estábamos rindiendo a un gran nivel, podríamos haber tenido una buena carrera, sin duda habríamos luchado con todos los demás que estaban en cabeza hoy, pero al final fue así", abundó el italiano.

El español consideró que Bezzecchi quiso "ganar la carrera en la primera frenada", y que "no fue gentil" en su acción.

"Sinceramente, no tengo mucho que aclarar. Él fue quien me tocó, pero está claro que fue un incidente de carrera. Estoy enfadado y decepcionado, pero no es que esté enfadado con él. Si él está enfadado, lo siento, pero al final, por desgracia, nos encontramos en una situación difícil. Obviamente, lo siento, pero al final, no hay motivo para enfadarse. Es un problema mío contra él o suyo contra mí. Es un incidente de carrera. Ni yo podía desaparecer, ni él tampoco. Así fue. En resumen, no quiero malgastar energía en esto. Quiero centrarme en la carrera de mañana".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre los aplausos de Raúl en la grava tras la caída, Bezzecchi consideró que "es normal tener cierta reacción cuando uno está enojado, una reacción que tal vez no tendría en un momento normal. Tal vez yo sea quien mejor pueda confirmarlo", dijo.

Mientras Fernández se ha fracturado el dedo de la mano derecha con el que frena y ve complicado poder hacer una buena carrera mañana, Bezzecchi no sufrió ninguna lesión y se ve con fuerzas para ganar este domingo.

"Soy positivo y estoy muy motivado, porque hemos trabajado bien y confío en el trabajo que hemos realizado. Si dijera que estoy feliz ahora, estaría mintiendo, pero al final, debemos centrarnos en los aspectos positivos que hemos logrado hasta ahora. Claro que me pone nervioso, pero no tengo una bola de cristal para retroceder en el tiempo. Así que, basta ya, miremos hacia mañana, demos lo mejor de nosotros y que nos vayamos de aquí sabiendo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo".

Bezzecchi se llevó por delante, y lesionó de gravedad, el año pasado en la salida de la carrera de Mandalika a Márquez, con el que ahora le separan 59 puntos en la general, una distancia importante y que le dejan un poco lejos de la lucha. Cuando le preguntaron si se veía fuera de la batalla entre Marc y Jorge Martín por el Mundial, admitió: "Lógicamente, me veo un poco peor que ayer".