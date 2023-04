Bezzecchi: "La cabeza me decía que me iban a pillar"

Cargar el reproductor de audio

Con este resultado, el italiano se convierte en el primer ganador del Mooney VR46, propiedad de Valentino Rossi, escudería que, además, también comanda la clasificación reservada a los equipos.

Marco Bezzecchi completó un excelente fin de semana de la mejor manera posible, tras colocarse el segundo en la parrilla de salida, terminar en el podio la sprint del sábado e imponerse de forma inapelable el domingo.

El muchacho de Rimini es el único miembro de la parrilla que no se ha bajado del cajón en las dos citas que se han disputado hasta el momento, fue tercero en Portimao y primero este domingo, además del podio que hizo el sábado en la sprint de Termas, y esa solidez es precisamente aquello que pide este nuevo formato.

“No tengo palabras, la verdad. Se me ha hecho muy largo. La primera vez que miré quedaban 14 vueltas para el final, y las últimas ocho fueron eternas”, resumió Bezzecchi, más nervioso metido dentro del casco de lo que transmitió con su pilotaje, sin una fisura a pesar de las delicadas condiciones de la pista.

“Los de detrás me iban recuperando y pensaba que se me iban a echar encima. La cabeza me decía que me estaban alcanzando”, reconoció el #72, que no dudó en encumbrar el trabajo de todos los miembros de su equipo.

“Mis chicos estaban contentísimos; Uccio, Vale desde casa. Llevamos tres o cuatro años trabajando juntos con la mayoría, y para mí son como hermanos”, agradeció Bez, que, al igual que hizo años atrás su mentor, también celebró la victoria con una camiseta de la selección de Argentina, que le sirvió para meterse a toda la hinchada en el bolsillo, aunque esta vez era la albiceleste de Leo Messi firmada por el propio jugador argentino.

“Con Vale hablé antes del warm up, y solo me dijo que tenía buen ritmo y que hiciera una buena salida, que es lo que se me estaba atragantando”, remachó el nuevo líder del Mundial.

