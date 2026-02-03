Bezzecchi, sin quejas de primeras con la Aprilia de 2026: "Hay cosas interesantes"

Marco Bezzecchi ha empezado con buen pie la pretemporada de MotoGP 2026 en Valencia. Tras pedir matrimonio a su Aprilia al final de la campaña 2025, la RS-GP le dio el 'sí quiero', y este pasado lunes se tradujo en la primera renovación de un curso que estará marcado por el mercado de fichajes: un acuerdo multianual le llevará a vestir los colores de la casa de Noale al menos hasta 2028, convirtiéndose en la principal baza de la fábrica italiana.

Con esa buena previa, el corredor nacido en Rimini saltó a la pista este martes, para iniciar en Sepang los primeros ensayos invernales. Aprilia informó que Bezzecchi llevaría a cabo "una comparación entre la RS-GP25 y la RS-GP26. Tras una serie de comprobaciones, continuaremos con nuevas pruebas de diversas soluciones aerodinámicas para la moto de 2026. También está prevista una prueba de un nuevo basculante por la tarde".

Y la comparativa pareció no irla mal, al menos a nivel de tiempos. El transalpino terminó la primera mañana de pruebas en Malasia con el tercer mejor tiempo, un 1:57.894 que le dejó a 4 décimas de Alex Márquez, y justo por detrás de Luca Marini. Luego, sumando el entreno de la tarde, fue quinto, a medio segundo de Marc Márquez, con un 1:57.594.

Preguntado en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, por las nuevas piezas en la Aprilia, Bezzecchi dijo que no podía quejarse de primeras, sabedor de que necesita más tiempo de rodaje: "Bueno, no me puedo quejar. Por supuesto, aún es un poco pronto para hacer un comentario claro sobre la nueva moto, pero es interesante. Los chicos de Noale han hecho un buen trabajo. Nos han traído muchas, muchas cosas, muchos elementos para probar. Así que tendremos que dar muchas vueltas. Pero, por el momento, no puedo quejarme demasiado".

"Tenemos que gestionar mucho los neumáticos, porque no tenemos muchos. Así que no es muy fácil. No podemos dar muchas vueltas cada día. Debemos intentar dar buenas vueltas cada vez que salimos a pista, para entender bien lo que estamos probando. Pero, por el momento, no está mal", siguió, señalando a la falta de gomas para test como principal hándicap.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En el test de noviembre en Valencia, Bezzecchi disponía de dos alerones traseros diferentes. Ahora, parece que utilizará la unidad más baja y redondeada. Cuestionado sobre si es mejor, el #72 echó balones fuera: "Es muy bonito. Lo puedo decir, es mucho más bonito que el otro".

Ante los medios italianos, dio algún detalle más de su mañana: "He empezado a trabajar un poco en la nueva moto, pero también he hecho un poco de ida y vuelta, por así decirlo. Ahora veremos cómo va el día. Todavía tengo que volver al box, no sé qué haremos [por la tarde]. He dado unas cuantas vueltas con la nueva moto, pero hay cosas interesantes. Cuando una moto tiene 22 carreras más los test a sus espaldas, y sales a la pista, es automático que te sientas mejor con ella. Entonces pruebas algo nuevo, te parece un poco mejor, pero no estás convencido, así que es difícil. Se necesita un poco más de tiempo para entenderlo. Pero tengo que decir que los chicos de Noale han estado muy bien, porque nos han traído cosas muy interesantes y muchas piezas para probar. Así que tendremos que trabajar mucho".

Por último, Bezzecchi valoró positivamente la presencia en Sepang de Jorge Martín, por más que el campeón de 2024 se esté perdiendo los test por dos operaciones el pasado mes de diciembre, para estar al 100 por 100 en Tailandia: "Todavía no le he visto esta mañana, así que aún no he hablado con él. Pero sin duda es útil. Tener dos ojos más, es un piloto súper rápido... Tener a Jorge es algo que nos puede ayudar. Sería mejor tenerlo en la pista, en primer lugar por él mismo. Pero está Lorenzo Savadori, que también hace un gran trabajo, e intentamos sacar el máximo partido a todo lo que podemos. Así que si Jorge puede ayudarnos, mejor para nosotros", cerró.