Bezzecchi: "Esperaba que los tres de delante se cayeran y me regalaran la victoria"

El piloto del Mooney VR46 perdió seis posiciones en la salida y pasó del cuarto puesto al décimo, y a distancia de la cabeza, donde lideraba Jorge Martín. Poco a poco, Marco Bezzecchi fue remontando posiciones y, sobre todo, recortando tiempo al tridente que, en la parte final de la carrera, se quedó solo en cabeza, acompañando al español Brad Binder y Pecco Bagnaia.

Bezzecchi necesitó media carrera para llegar al sexto puesto, pasar a Aleix Espargaró y conectar con su compañero de equipo, Luca Marini, con el que mantuvo una enconada pelea hasta que pudo desembarazarse de él, lo que le llevó cinco giros.

"En mi opinión ha sido una batalla un poco inútil, pero muy bonita, sobre todo para él", decía esta tarde el italiano.

Al final, Bezzecchi cruzó la meta cuarto a dos segundos de la cabeza.

"Estoy satisfecho. Y basta", fue su resumen.

Lo cierto es que si llega a alargarse dos vueltas más, hubiera podido conectar con los tres de delante por la progresión que llevaba.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, se aplica hielo en el hombro lesionado

"Lo he dado todo para poder llegar a los de delante, estaba pensado a ver si en la última curva se caían los tres y me regalan una buena victoria, algo que creo que me merecía después de todo lo que hemos sufrido, pero al final por suerte para ellos no ha pasado nada", dijo entre risas.

Tercero del Mundial, una lesión mientras entrenaba en el Ranch VR46 antes del triplete disputado en Indonesia, Australia y, este fin de semana, Tailandia, obligó a Bezzecchi a pasar por el quirófano por una fractura en la clavícula, lo que ha condicionado su rendimiento en parte, y sus opciones de estar más cerca en la lucha por el título.

"Ha sido una gran carrera por parte de los tres del podio, pero también yo hice un buen trabajo y con un gran ritmo", explicó.

"Estoy contento, al final hemos hecho un buen resultado en las carreras de este triplete, al que llegábamos después de una fractura de clavícula y tras pasar por el quirófano. No me gusta decir que me duele el hombro, pero me ha hecho mucho daño y seguramente la carrera más dura de las tres ha sido esta, porque he tenido que pelear mucho y remontar muchas posiciones", valoró.

"Siempre esperas hacerlo mejor, pero hemos logrado llevar a casa resultados decentes, pero si el sábado no fue una gran carrera, este domingo creo que ha sido mucho mejor. Pero al final pierdes mucho tiempo para adelantar cuando estas tan atrás, pero así son las cosas".

Ahora viene un pequeño parón de una semana antes de afrontar un nuevo triplete en Malasia, Qatar y en Valencia, donde concluye el campeonato dentro de un mes.

"Estoy muy feliz de de volver a casa después de tantos días fuera, hubiera sido más feliz con un buen resultado, pero nos va a ir bien porque no estoy perfectamente y así podremos hacer algún control para ver cómo está la clavícula y el hombro después de tanto esfuerzo y tan seguido tras la operación", explicó.

"Malasia es una pista que me gusta mucho, estoy contento de ir allá a correr, espero que el hombro no me moleste".

Con tres carreras por delante y con dos Ducati jugándose el Mundial, Bagnaia y Martín, habrá que estar atentos.

"Yo haré lo mío, mi objetivo es volver a estar compitiendo con ellos y tratar de batirles, si lo logro estaré muy contento, y espero que sea en la próxima carrera, no esperar a Qatar o Valencia", zanjó convencido.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team