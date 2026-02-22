Bezzecchi: "Estoy contento con la Aprilia, pero aún hay elementos a mejorar"

Marco Bezzecchi ha cerrado la pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP como el piloto más rápido. El piloto italiano venía de acabar en el test de Sepang con el segundo mejor tiempo de la parrilla, y este domingo, en el final de los últimos ensayos en Buriram, también apuntaba a quedar arriba con una Aprilia que no solo no ha perdido fuelle respecto a 2025, sino que parece haber mejorado.

El de Rimini acabó la sesión matinal de este domingo con el tercer mejor tiempo, por detrás de las Ducati oficiales de Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Pero por la tarde, tras un simulacro de carrera en 1:29 alto y en 1:30, Bezzecchi dio el salto definitivo. A 15 minutos del final del test, el transalpino se sacó de la manga dos grandes intentos de 'time attack', marcando en el segundo un magnífico crono de 1:28.668. Fue la vuelta más rápida jamás dada al circuito de Chang con una MotoGP, récord no oficial de la pista por debajo del 1:28.700 de Bagnaia en 2024.

'Bez' encabezó así un doblete para Aprilia, con Ai Ogura segundo, en una jornada en la que los de Noale continuaron con su trabajo para afinar la moto de 2026, al seguir probando las piezas ya testadas en Malasia y al incorporar las novedades para Tailandia. Al término del día, en sus declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Bezzecchi se mostró satisfecho con la labor realizada y felicitó a su fábrica.

"No ha ido mal el test, pero hay que tener en cuenta que en dos días se acumula mucha goma en pista. Estoy muy contento por el trabajo de Aprilia, hemos probado muchas piezas", empezó diciendo el #72, realista pese a todo.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Tan realista fue que el italiano no se olvida de Ducati, que con todo sigue pareciendo la gran favorita: "Estoy contento en general sobre la moto. Ducati ha ido muy rápido y en la carrera estarán allí".

"No sé para qué me dará el paquete que tengo. El objetivo es comenzar el Mundial mejor que el año pasado, sin tantos altibajos. Luego, evidentemente, me gustaría pelear por carreras. Pero el objetivo se irá abriendo con el paso del calendario", continuó.

Por último, pese a que la mejoría de la RS-GP parece clara y evidente, el compañero de equipo de Jorge Martín también apuntó que hay margen para seguir sacando rendimiento: "La moto ha mejorado un poco en todas las áreas, pero aún hay elementos a mejorar", concluyó.