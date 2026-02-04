Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Noticias
MotoGP Test oficial de Sepang

Bezzecchi apuesta por la cautela: "En Tailandia la situación puede ser más clara"

Marco Bezzecchi está satisfecho con el desarrollo del test de Sepang, en el que aún le quedan cosas por evaluar. El italiano prefiere esperar a Tailandia.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Añadir como fuente principal
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi trabaja con la cabeza gacha, pero por ahora no quiere desvelar nada. El piloto de Aprilia terminó la mañana del segundo día de pruebas colectivas de MotoGP en Sepang en sexta posición, pero ya bajando el tiempo que había marcado el miércoles, marcando un 1:57.141.

El piloto de Rimini está probando mucho material en Malasia, y las primeras indicaciones sobre la RS-GP26 parecen positivas, pero por ahora prefiere ser muy cauteloso con sus comentarios al respecto.

"Me siento bien, la moto no está mal, pero aún hay muchas cosas que probar y muchas vueltas que dar, para intentar dar a los ingenieros más datos que analizar. Yo también necesito un poco más de tiempo para entender las cosas, pero no me puedo quejar, va bien", dijo Bezzecchi cuando se reunió con los periodistas presentes en Sepang durante la pausa para el almuerzo.

Después de todo, no hay un área específica en la que se hayan centrado los técnicos de la casa de Noale, que quieren intentar evolucionar todo el paquete: "Todavía tenemos que mejorar en todas las áreas, porque estamos tratando de mejorar cada una. Como siempre, cuando se prueba una moto nueva, uno querría que todo fuera un poco mejor. Hemos trabajado en la aerodinámica y en muchas otras cosas, por lo que es difícil hacer una comparación clara en este momento [con la Aprilia de 2025]. Todavía tenemos que seguir trabajando".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Después de cerrar la campaña 2025 con dos victorias consecutivas, volver a empezar desde ahí podría ser un escenario ideal: "Dije que sería fantástico empezar la temporada como terminamos la anterior, no que fuera mi escenario ideal. Pero sin duda sería fantástico volver a empezar así".

Cuando se le preguntó si cree que Aprilia está trabajando en la dirección correcta para lograrlo, volvió a ser muy cauteloso con sus palabras: "Bueno, es difícil de decir, aún es un poco pronto, pero, por supuesto, estamos trabajando para ello, tratando de encontrar una buena base con la nueva moto y de ser competitivos lo más rápido posible. Por supuesto, el test también es difícil de entender porque cada uno hace un trabajo diferente, por lo que al final nunca se sabe quién es rápido, quién es lento, quién tiene un gran ritmo o no. Así que intentemos esperar, quizá la prueba de Tailandia pueda ser un poco más precisa".

Mientras tanto, aún no ha llegado el momento de hacer una simulación de carrera: "Hoy todavía no, porque nos faltan muchas cosas por probar. Así que cuantas más cosas podamos probar hoy, mejor será para mañana, cuando nos gustaría hacer algunas tandas un poco más largas, para entender un poco también el comportamiento de los neumáticos y todo lo demás", cerró.

Así fue la mañana en Sepang:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Yamaha aborta su actividad en Sepang hasta detectar qué le ocurre al motor de la M1
Siguiente artículo Acosta: "El año pasado, a estas alturas, ya me había caído cinco veces"

Mejores comentarios

Más de
Matteo Nugnes

Razgatlioglu sorprende a Borsoi: "Cada vez que sale a pista mejora y aprende"

MotoGP
MotoGP
Shakedown en Sepang
Razgatlioglu sorprende a Borsoi: "Cada vez que sale a pista mejora y aprende"

Ducati lleva novedades al Shakedown: la nueva aerodinámica probada por Pirro

MotoGP
MotoGP
Shakedown en Sepang
Ducati lleva novedades al Shakedown: la nueva aerodinámica probada por Pirro

Los cambios que se intuyen en la Yamaha de MotoGP 2026: aletas al estilo Ducati

MotoGP
MotoGP
Presentación de la Yamaha para MotoGP 2026
Los cambios que se intuyen en la Yamaha de MotoGP 2026: aletas al estilo Ducati
Más de
Marco Bezzecchi

Bezzecchi, sin quejas de primeras con la Aprilia de 2026: "Hay cosas interesantes"

MotoGP
MotoGP
Presentación de la Honda HRC de MotoGP 2026
Bezzecchi, sin quejas de primeras con la Aprilia de 2026: "Hay cosas interesantes"

Aprilia renueva a Marco Bezzecchi para, al menos, los dos próximos años en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Aprilia renueva a Marco Bezzecchi para, al menos, los dos próximos años en MotoGP

Valentino Rossi rodará junto a los pilotos de la VR46 Riders Academy en el test de Indonesia

MotoGP
MotoGP
Valentino Rossi rodará junto a los pilotos de la VR46 Riders Academy en el test de Indonesia
Más de
Aprilia

Martín: "Dos semanas después del test de Valencia no podía ni coger una botella de agua"

MotoGP
MotoGP
Martín: "Dos semanas después del test de Valencia no podía ni coger una botella de agua"

Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

MotoGP
MotoGP
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

Alex Márquez entra de lleno en el frenético mercado de pilotos de MotoGP para 2027

MotoGP
MotoGP
Alex Márquez entra de lleno en el frenético mercado de pilotos de MotoGP para 2027

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas