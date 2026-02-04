Bezzecchi apuesta por la cautela: "En Tailandia la situación puede ser más clara"

Marco Bezzecchi trabaja con la cabeza gacha, pero por ahora no quiere desvelar nada. El piloto de Aprilia terminó la mañana del segundo día de pruebas colectivas de MotoGP en Sepang en sexta posición, pero ya bajando el tiempo que había marcado el miércoles, marcando un 1:57.141.

El piloto de Rimini está probando mucho material en Malasia, y las primeras indicaciones sobre la RS-GP26 parecen positivas, pero por ahora prefiere ser muy cauteloso con sus comentarios al respecto.

"Me siento bien, la moto no está mal, pero aún hay muchas cosas que probar y muchas vueltas que dar, para intentar dar a los ingenieros más datos que analizar. Yo también necesito un poco más de tiempo para entender las cosas, pero no me puedo quejar, va bien", dijo Bezzecchi cuando se reunió con los periodistas presentes en Sepang durante la pausa para el almuerzo.

Después de todo, no hay un área específica en la que se hayan centrado los técnicos de la casa de Noale, que quieren intentar evolucionar todo el paquete: "Todavía tenemos que mejorar en todas las áreas, porque estamos tratando de mejorar cada una. Como siempre, cuando se prueba una moto nueva, uno querría que todo fuera un poco mejor. Hemos trabajado en la aerodinámica y en muchas otras cosas, por lo que es difícil hacer una comparación clara en este momento [con la Aprilia de 2025]. Todavía tenemos que seguir trabajando".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Después de cerrar la campaña 2025 con dos victorias consecutivas, volver a empezar desde ahí podría ser un escenario ideal: "Dije que sería fantástico empezar la temporada como terminamos la anterior, no que fuera mi escenario ideal. Pero sin duda sería fantástico volver a empezar así".

Cuando se le preguntó si cree que Aprilia está trabajando en la dirección correcta para lograrlo, volvió a ser muy cauteloso con sus palabras: "Bueno, es difícil de decir, aún es un poco pronto, pero, por supuesto, estamos trabajando para ello, tratando de encontrar una buena base con la nueva moto y de ser competitivos lo más rápido posible. Por supuesto, el test también es difícil de entender porque cada uno hace un trabajo diferente, por lo que al final nunca se sabe quién es rápido, quién es lento, quién tiene un gran ritmo o no. Así que intentemos esperar, quizá la prueba de Tailandia pueda ser un poco más precisa".

Mientras tanto, aún no ha llegado el momento de hacer una simulación de carrera: "Hoy todavía no, porque nos faltan muchas cosas por probar. Así que cuantas más cosas podamos probar hoy, mejor será para mañana, cuando nos gustaría hacer algunas tandas un poco más largas, para entender un poco también el comportamiento de los neumáticos y todo lo demás", cerró.