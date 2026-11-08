MotoGP GP de Qatar

La caída de Losail, el colofón a la inexplicable temporada de Bezzecchi

Aunque matemáticamente el italiano sigue con opciones de ser campeón del mundo, a nadie se le escapa que el error del sábado en Qatar culmina de forma dolorosa un año en el que Marco Bezzecchi estaba llamado a hacer historia.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 8 nov 2026, 13:00

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con la carrera de este domingo en Losail y los grandes premios de Portugal y Valencia aún en juego, Marco Bezzecchi sigue en la lucha por el campeonato del mundo. Ahora mismo el italiano está a 79 puntos del líder, Marc Márquez, con todavía 89 por repartirse: los 25 de Qatar y los 37 que se disputan en Portimao y Cheste las próximas semanas.

Además, si Bezzecchi sumara la victoria en las tres últimas carreras del año, alcanzaría las ocho, superando las siete que atesora Márquez, por lo que un empate a puntos en la general beneficiaria al italiano.

Hasta aquí las matemáticas. Sin embargo, la sensación y el estado de ánimo de los contendientes que se pudo medir este sábado por la noche en la sala de prensa del lujoso circuito de Losail, indica unos cálculos bien diferentes. Mientras Márquez es todo prudencia y calma con una sonrisa de oreja a oreja, el posado de Bezzecchi es taciturno y, sobre todo, de resignación, seguramente porque el corredor de Aprilia entendió este sábado que, si aún quedaba una mínima esperanza para intentar el milagro de derrotar a Márquez, ésta se ha esfumado completamente.

Hasta en doce de las 38 carreras celebradas este año, Bezzecchi ha sumado 'cero', la mayoría de ellas por caídas, pero también en errores tan inadmisibles como la suspensión que recibió en la República Checa por abofetear a un comisario.

Es difícil de entender que un piloto que estaba llamado a lo más grandes este año termine acumulado hasta doce ceros: ¿Cómo se eso explica?, le preguntaron este sábado. "Primero tengo que entenderlo yo, luego te podré responder", dijo, lacónico, el italiano.

Del cielo al infierno

Bezzecchi, que ganó las dos últimas carreras del año pasado, en Portimao y Valencia, empezó la temporada como un cohete, ganando en Tailandia, Brasil y Estados Unidos, tres triunfos a los que sumó dos segundos puestos en Jerez y Le Mans, la cuarta posición en la caótica carrera de Barcelona, y un nuevo triunfo, el cuarto en siete carreras, en Mugello.

Un GP de Italia en el que Bezzecchi tocó el cielo ante miles de enfervorecidos fans italianos que abarrotaban la recta de meta del trazado de la Toscana, escapándose en la general con 173 puntos, 17 mas que el segundo, Jorge Martín, y a nada más y nada menos que 102 de Márquez, que en ese momento reaparecía tras operarse el hombro y estaba octavo de la general con 71.

Con la perspectiva del tiempo, las imágenes de la celebración de aquel fin de semana ahora se ven como una fiesta precipitada, en la que Bezzecchi y, sobre todo, Aprilia, no calcularon bien las dimensiones del rival al que se enfrentaban.

Desde entonces, el piloto italiano encadenó cuatro grandes premios en los que sumó solo 13 de los 148 puntos posibles, necesitando diez grandes premios, entre Italia e Indonesia, para volver a ganar una carrera.

El mayor punto débil de Bezzecchi ha sido, sin duda, las carreras sprint. Mientras Márquez acumula diez victorias los sábados, el italiano no ha logrado ninguna, sumando además hasta siete 'ceros' , contando el de este mismo sábado en Losail. Demasiadas ventajas al rival.

Con una moto superior a la Ducati este año, con una ventaja de 102 puntos en la séptima carrera de la temporada, y con una fábrica absolutamente volcada en él, Bezzecchi no ha sido capaz de manejar un campeonato que tuvo en el bolsillo y del que Marc Márquez le ha echado absolutamente. A él y a Aprilia, cuya gestión de todo lo sucedido ha dejado al descubierto la falta de experiencia en la pelea por un campeonato de MotoGP que, a día de hoy, sigue sin estar en las vitrinas de Noale. La historia tendrá que esperar.

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