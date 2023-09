Bezzecchi, cabreado tras verse involucrado en otro accidente

El fin de semana en Montmeló no empezó de la mejor manera para Marco Bezzecchi, y lo cierto es que acabó aún peor, al verse involucrado en la caída de la curva 1 al inicio del Gran Premio de Catalunya. La bandera roja, provocada por ese incidente y por la dura caída de Pecco Bagnaia unos metros después, permitió al piloto del Mooney VR46 volver a salir a pista y terminar la carrera del domingo en la duodécima posición.

Desde luego no era el resultado que esperaba, en una cita que ya no pintaba bien desde el viernes, y en el que volvió a irse al suelo por verse involucrado en una carambola, como ya le ocurrió en el Red Bull Ring hace tres semanas: "No vi nada, como en Austria. Me vi atrapado por cuatro o cinco motos y solo me di cuenta de lo que había pasado cuando vi las imágenes más tarde".

La reanudación de la carrera pudo haberle ayudado, pero el de la Emilia-Romagna se vio obligado a utilizar la segunda moto, que estaba con un neumático, el blando delantero, que no era su opción preferida: "Mi [primera] moto estaba destrozada, así que no pude llevarla al box y reanudar la carrera con neumáticos medios. Utilicé la segunda moto, que tenía el blando delantero, pero no era adecuado. Tuve algunos dolores y junto con las gomas fue una carrera dura".

La mala suerte sigue persiguiendo a Bezzecchi, que además sufrió algunos golpes: "Me hice daño en la mano izquierda, en el pulgar concretamente. Luego también en la pierna derecha, pero ahí me duele menos. Me haré algunos chequeos para conocer el alcance, espero estar bien para Misano".

Lo que está claro es que Bezzecchi no está contento por lo sucedido, al haberse visto involucrado en primera persona en un episodio que comprometió un fin de semana ya de por sí complicado. El piloto transalpino no ocultó su enfado.

"Hace falta un poco de sentido común, en Austria fue Jorge Martin, aquí Enea Bastianini no sabía dónde quería ir. Estaba bien, era más rápido que los [pilotos] de su izquierda y pensaba que podía quedarse ahí. Llevarse bien con todo el mundo está bien, pero es la segunda vez que varios pilotos me golpean y estoy un poco cabreado. ¿Castigos más severos? No tengo que pensar en eso, yo hago mi trabajo, esa es la labor de Dirección de Carrera".

A pesar del enfado, el de Catalunya fue un fin de semana en el que las dos palabras clave fueron "gracias" y "suerte". La caída múltiple de la salida y la de Bagnaia supusieron un gran susto. Bezzecchi tuvo unas palabras para Pecco, su compañero en Borgo Panigale y amigo: "Como yo también estaba en otra caída, no pude ver lo que le pasó a Pecco [Bagnaia]. Se llevó un buen golpe, solo espero que esté bien".