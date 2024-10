Bezzecchi responde a Bagnaia: "La GP23 tiene más tracción, pero..."

El debate sobre si hay tanta diferencia entre la Ducati GP24, la moto creada para esta temporada, y la GP23, de un año de antigüedad, sigue vigente en el Mundial de MotoGP, a pesar de que quedan cinco grandes premios para que acabe la presente campaña. Aunque quienes pelean por el título llevan el último modelo de la máquina de Borgo Panigale, y pese a que los pilotos con la GP23 se han quedado más rezagados respecto al año pasado con la GP22 -a excepción de Marc Márquez, con dos victorias-, hay opiniones para todos los gustos.

Y es que tanto Pecco Bagnaia como Jorge Martín han remarcado en repetidas ocasiones que no existen tantas diferencias entre ambas motos como pudiera parecer. Curiosamente, el Gran Premio de Indonesia del pasado fin de semana fue una de las pocas ocasiones en este 2024 en la que las distintas motos italianas han podido mezclarse con más claridad, ya que todas las Ducati presentes en pista estuvieron delante en carrera.

Solamente faltaba Alex Márquez, que acabó en el suelo en el accidente múltiple de la primera vuelta. Pero más allá del catalán, fue Martín quien tomó la delantera en la carrera larga, seguido de Pedro Acosta, el único piloto sin una Desmosedici, haciendo un ejercicio de resistencia. Y tras el murciano, quedaron en la primera mitad de la prueba Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Bagnaia, Márquez y Fabio Di Giannantonio.

Precisamente, Bagnaia, que acabó tercero, tuvo que lidiar con las GP23, especialmente la de Bezzecchi, a quien tardó varias vueltas en adelantar. Una vez finalizada la carrera, el vigente campeón del mundo atendió a los medios de comunicación y se refirió a la diferencia entre la Ducati nueva y la Ducati vieja, señalando que la antigua tiene más tracción, y por eso le llevó tantas vueltas ganarle la posición a su compatriota.

"Hoy, me faltaba poder frenar fuerte. Cuando estaba detrás del resto, no me salía hacerlo. Otros han sido mejores que yo, así que tendré que aprender cómo hacerlo, pero me costaba muchísimo. Cuando me he puesto detrás de Marco Bezzecchi, he perdido ocho o nueve vueltas en adelantarle porque la tracción de la GP23 es un poco mayor que la de la GP24. En la parte del circuito en la que era más rápido, el segundo sector, me costaba porque él se me iba. Ha sido mucho más fácil adelantar a Franco Morbidelli, porque con la misma moto sabía mejor lo que hacía", comentó en DAZN.

A Bezzecchi le preguntaron posteriormente por estas palabras de Bagnaia. El piloto del VR46 dio la 'razón' al piamontés, de quien es compañero en la Academy de Valentino Rossi, en lo referente a la tracción, pero no indicó que eso fuera una ventaja. De hecho, para el de Rimini es más una desventaja a la hora de entrar en curva.

"Sí, es cierto [la GP23 tiene más tracción], pero a la entrada de las curvas es un gran problema para nosotros", empezó resumiendo, antes de hacer una comparación más exhaustiva. "La GP24 frena mejor y es mejor en términos de giro, pero es cierto que en tracción tiene algo menos que la GP23. Cuando tenemos un neumático delantero nuevo, podemos intentar mantenernos con ellos en la entrada de las curvas, y luego probablemente ganemos un poco en la salida".

"Pero cuando el agarre cae en la goma delantera, estamos arruinados. Su moto va tan bien que no necesitan tracción: pueden mantener la velocidad en la entrada y en la salida de la curva, así que pueden abrir el gas con suavidad", explicó.

"Para mí, es una cuestión de características. Nuestra moto tiene más agarre en el ángulo de inclinación, pero parar la moto y meterla en las curvas es un problema. Sufrimos en este aspecto, y todos los pilotos que pilotan la GP23 se quejan del mismo problema. Hay circuitos en los que sufrimos más y otros en los que lo gestionamos mejor, pero en general, son las características de la moto", concluyó.