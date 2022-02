Bezzecchi: "No es fácil poner en práctica los consejos de Bagnaia"

Cargar el reproductor de audio

El italiano fue el último piloto de la parrilla MotoGP 2022 en confirmarse, pero Marco Bezzecchi, que siempre confió en que iba a dar el salto este año a la clase reina con el equipo de la Academy de Valentino Rossi, lleva meses visualizando sus primeros pasos entre los grandes.

Al manillar de una Ducati GP21, Bezzecchi ha ido de menos a más durante las tres jornadas de test shakedown para probadores, novatos y equipos con concesiones que han terminado este miércoles bajo un agobiante calor y humedad en el trazados de Sepang, donde ha firmado el cuarto mejor tiempo del día (1:59.711), solo superado por las Aprilia de Maverick Viñales y Aleix Espargaró, y por el mejor debutante del test, el español Raúl Fernández.

"Ha sido un buen día, mejor que el martes, porque hemos podido pulir un poco más los detalles. Estoy contento de cómo ha ido este shakedown, porque cada día hemos dado un pasito adelante y he mejorado mis sensaciones encima de la moto", ha explicado el joven italiano al final del día.

"El equipo hizo un trabajo increíble, así que no me puedo quejar. Pero evaluaremos mejor nuestro nivel en los próximos días de test", dijo en referencia a los ensayos del sábado y domingo, en este mismo circuito, en los que estarán ya todos los pilotos.

Uno de los puntos en los que más sufren los rookies al dar el salto a MotoGP es el aspecto físico, pero cada vez menos ya que los jóvenes talentos se preparan a fondo para el desafío.

"Por el momento estoy contento con el aspecto físico, aunque nunca he intentado hacer una salida larga durante estos tres días, no hemos dado en ningún momento muchas vueltas seguidas. Haremos una simulación de carrera pronto y las cosas estarán más claras entonces, pero por ahora físicamente está todo bien", dijo el corredor de 23 años.

Este miércoles, además de los novatos y probadores, rodaron juntos dos expertos pilotos de la clase reina, como son Maverick Viñales y Aleix Espargaró, al que Bezzecchi pudo seguir algunos momentos.

"Conseguí seguirle, porque le alcancé en la pista. Le seguí una o dos vueltas, pero luego se me escapó un poco…", dijo. "Así que no fue fácil engancharme. Seguro que en los próximos dos días de test será más fácil encontrar algún 'gancho' en la pista, pero no buscaré a nadie en particular", aseguró.

Durante los tres días, Bezzecchi ha podido acumular un total de 126 vueltas, que se suman a los dos días de test que ya hizo el pasado mes de noviembre en Jerez.

"En Jerez fue un poco más complicado. Aquí me he sentido mejor casi de inmediato, sin hacer grandes cosas sobre la moto, porque solo probamos algunas cosas en el manillar. Estoy contento, porque creo que hemos dado un buen paso adelante. Debo seguir esforzándome, pero poco a poco voy ganando algo de confianza".

Así como los jóvenes corredores de Tech3-KTM están contando con la ayuda de un experto como Dani Pedrosa, probador de la marca austríaca, a la hora de darles algunos consejos, este miércoles, Bezzecchi recibió en el box del VR46 la visita del punta de lanza del proyecto Ducati, Pecco Bagnaia, que le hizo algunas recomendaciones, no en vano son amigos y compañeros de la Academy de Valentino.

"Vino a saludarnos y me dio algunos consejos. Pecco es muy amable y se preocupa mucho por el proyecto Ducati, por lo que está tratando de echarnos una mano", explicó. "En ese sentido me dio algunos consejos, pero no es fácil poner en práctica todo lo que te dicen, aunque debo admitir que fueron consejos muy valiosos", zanjó el chico de Rimini.

