Marco Bezzecchi se comportó como un fuera de serie en el Circuito Internacional de Buddh el pasado fin de semana, recuperándose de una mala salida para terminar ganando la carrera por más de ocho segundos de ventaja, el mayor margen de la temporada en MotoGP.

El italiano perdió posiciones respecto a sus compañeros de Ducati Jorge Martín y Pecco Bagnaia, en una mala salida desde la pole, pero al final de la primera vuelta ya estaba en cabeza y se adjudicó su tercera victoria de la temporada, la primera desde el GP de Francia en mayo.

El piloto de 24 años también fue rápido en el sprint del sábado después de ser golpeado por su compañero de equipo Luca Marini en la curva 1, abriéndose paso a través del pelotón para terminar quinto tras recuperar diez posiciones.

En su primera visita de MotoGP a la India, Bezzecchi explicó que las dos sesiones de entrenamientos del viernes, de 70 minutos de duración y en las que se salió varias veces en la curva 1, fueron clave para su dominante actuación del domingo, ya que pudo entender las limitaciones de frenada de su Ducati GP22.

"Me centré en la frenada porque esta pista era difícil para ello", dijo. "Era una condición difícil para parar la moto, el bloqueo delantero era mucho. Y por eso me centré en la frenada porque normalmente Pecco y Jorge marcan la diferencia en esa área en todas las pistas".

Para el chico de la VR46 Academy, las salidas de pista fueron una información clave.

"El viernes cometí muchos errores, me fui recto o largo muchas veces, pero eso era para encontrar el límite, y una vez que lo encontré pude adelantarlo un poco y eso me dio la posibilidad de ser muy rápido", valoró.

"Así que el sábado ya me sentí increíble con la moto y empecé a ver que era capaz de marcar más diferencia en comparación con otros pilotos, pero Jorge estuvo impresionante. Así que el domingo no ha sido fácil. Ganar siempre es bonito aunque sea por milésimas, pero por ocho o nueve segundos es aún mejor, así que no me puedo quejar".

Bezzecchi ha tardado menos de una vuelta en recuperar el liderato de la carrera tras caer a la tercera posición en la salida, adelantando a Martin cuando el piloto del Pramac se ha ido largo en la curva 4 antes de enviar su Ducati por el interior de Bagnaia al entrar en la última curva.

El piloto del VR46 dijo que era importante para él correr con aire limpio para conservar el neumático delantero de su GP22 y recuperarse de su colisión con Marini en la carrera al sprint.

"El sábado estuve fuerte, fui rápido, pero desafortunadamente en la salida perdí mucho tiempo [en el incidente con Marini]. Recuperarme así ha sido increíble. Intenté mantener la calma en cuanto Jorge y Pecco me adelantaron en la salida porque sabía que tenían algo más".

"Así que intenté mantenerme cerca e intenté pasar a Pecco lo antes posible. Sabía que estar delante era clave para el buen funcionamiento del neumático".

"He sido un poco agresivo, pero tenía que hacerlo, porque si no, como en las últimas carreras, habría tenido problemas. Ha sido increíble. Después me he sentido muy bien con la moto. He rodado muy bien y tenía un buen ritmo", circulando delante con aire limpio.

Marco Bezzecchi cruza ganador la meta del GP de la India Photo by: VR46 Racing Team

La victoria del domingo sitúa a Bezzecchi a 44 puntos del líder del campeonato, Bagnaia, a falta de seis pruebas, después de que el piloto oficial de Ducati se cayera en la vuelta 13 cuando rodaba segundo.

Aunque Martin sigue siendo el principal rival de Bagnaia en el campeonato tras terminar segundo en Buddh, y sólo 13 puntos separan al dúo al frente de la clasificación, Bezzecchi dijo que no renunciaría a sus esperanzas de conseguir un primer título de MotoGP hasta el final de la temporada.

"El equipo no me lo dijo durante la carrera, no lo supe hasta después de cruzar la meta", dijo en referencia a la caída de Pecco.

"Vi algo en las pantallas pero no estaba seguro. No tuve tiempo de comprobarlo pero después de ir al parc ferme me lo dijeron".

"Lo siento por él, pero sí, no estoy pensando demasiado en el campeonato, tengo que ser honesto, pero siempre es agradable estar cerca de la posibilidad de luchar con Jorge y con él, que son muy, muy fuertes. Para mí es un honor e intentaré darlo todo hasta el final de la temporada", zanjó el chico de Rimini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images