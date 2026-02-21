Bezzecchi: "¿Bagnaia en Aprilia? Para mí no importa quién esté al otro lado del box"
Tras concluir la mañana del primer día del test de Buriram de MotoGP, en la que sufrió una caída, Bezzecchi intentó eludir las preguntas sobre la llegada de Bagnaia a Aprilia.
La mayor sorpresa de la mañana del primer día del test de MotoGP en Buriram llegó, sin duda alguna, desde el box de Aprilia. Probablemente nadie esperaba ver a Jorge Martín en segunda posición de la tabla de tiempos tras haberse perdido los ensayos de Sepang por lesión, siendo capaz de ser más rápido que Marco Bezzecchi, que cerró la mañana con el octavo mejor registro.
"La pista estaba bien. Al principio estaba un poco sucia, pero afortunadamente las condiciones mejoraron bastante rápido y siempre es agradable correr aquí. Además, la moto funcionaba bien", dijo Bezzecchi cuando se reunió con los periodistas durante la pausa para el almuerzo, y se apresuró a explicar que él y 'Martinator' están siguiendo en Tailandia dos programas muy diferentes.
"Por supuesto, Jorge y yo estamos haciendo dos tipos de trabajo diferentes, pero estoy contento por él, en primer lugar, porque es genial tenerlo de vuelta en el box y verlo de nuevo sobre la moto. Pero tiene que pilotar un poco sin estresarse, y se merece pilotar la moto y ya está [sin testar novedades]. Yo estoy probando varias cosas, varias piezas, y es normal que sea así. Así que, sí, tenemos dos tipos de trabajo diferentes, pero creo que va bien así", añadió.
El piloto de Rimini también sufrió una caída en la sesión matinal, afortunadamente sin consecuencias graves: "Me salí un poco y toqué la línea blanca en la curva 3, pero iba despacio, así que, por suerte, solo fue un pequeño error".
El trabajo de este sábado no se centrará únicamente en probar las novedades, ya que la carrera inaugural de MotoGP 2026, la semana que viene en este mismo circuito, se acerca: "Seguiremos trabajando para probar las novedades de la moto e intentar recopilar un poco más de datos. Para hoy también será importante intentar encontrar una configuración decente porque, obviamente, también quiero preparar el GP".
Hay muchas novedades, pero Bezzecchi ha dejado claro que ahora solo se trata de perfeccionar una RS-GP que ya ha demostrado ser muy válida: "En este momento estamos probando muchas cosas que son pequeños detalles, pero estoy contento, porque los chicos están trabajando muy bien y siempre me traen muchas cosas para probar. Pero, dado el nivel en el que nos encontramos ahora, tenemos que trabajar realmente en pequeños detalles. Así que no hay nada que me haga decir: 'Vaya, esto es único'. Siempre es más bien: 'Sí, esto es un poco mejor'. Se trata de pequeños pasos".
No podía faltar al #72 una pregunta sobre el mercado de fichajes porque, aunque por el momento lo único oficial de este invierno es su renovación, el tsunami está a punto de estallar. Y las últimas noticias apuntan a una posible llegada de su amigo Pecco Bagnaia al box de la casa de Noale para 2027. Sin embargo, Bezzecchi ha intentado eludir el tema: "No es mi tema. Yo soy el piloto, es una pregunta que deben hacer a las personas que se ocupan del mercado. Yo solo conduzco".
Cuando se le preguntó si pondría algún tipo de veto al piloto piamontés, continuó: "Para mí no es importante quién está al otro lado del box. Yo voy en moto y tengo que pensar en ir en moto. Es algo que deben preguntarle a Massimo [Rivola, director general de Aprilia Racing] o a quien quieran, pero no a mí".
