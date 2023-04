Cargar el reproductor de audio

No era, de ninguna manera, lo que se esperaba el piloto de VR46, ganador hace dos semanas del Gran Premio de Argentina, su primera triunfo en la clase reina, y flamante líder del campeonato del mundo. Marco Bezzecchi esperaba tener menos dificultades y clasificarse directamente para la Q2, pero una caída en la primera sesión del viernes puso en dificultad al joven talento de la academia de Valentino Rossi.

"La mañana del viernes no empezó tan mal, pero desafortunadamente sufrí una pequeña caída (curva 12) y perdió mucho tiempo. Aún así pude volver a salir, pero sólo para dar una vuelta en la que no fui suficientemente competitivo", explicaba el italiano al final de la jornada, en la que clasificó 11º a 37 milésimas del corte para entrar en la Q2.

Pese a que no fue una gran caída y que no tuvo consecuencias físicas, la perdida de tiempo sí condicionó el trabajo del día para Bezz.

"La caída no me quitó confianza, porque en cualquier caso entendí qué tipo de error había cometido e intenté no volver a cometerlo. El único problema es que no pude volver a poner la moto en marcha y tras regresar al box, solo pude dar una vuelta más porque ya cayó la bandera. Si hubiera podido dar dos, seguro que no habría pasado, pero al menos entiendes más cosas. Por la tarde he sufrido aún más, he mejorado, pero los demás han mejorado más que yo", relató.

La parte final del P2 del viernes se convirtió en una auténtica clasificación, con todos los pilotos montando gomas nuevas y buscando el tiempo.

"En el ataque cronometrado también me defendí bastante bien, pero tengo algunas dificultades, no puedo pilotar muy bien y no consigo que la moto gire mucho. Lo malo es este sábado tendremos que pasar por la Q1 y esperar a llegar a la Q2. Pero al final también tenemos una sesión extra (FP3) para intentar ver si la moto va un poco mejor, así que eso es algo a compensar".

Otro de los problemas para todos los pilotos es la exigencia física del circuito americano.

"Si llego destruido el domingo por la noche después de la carrera, no me importa realmente. Lo importante es que me sienta bien el domingo. Pero no estoy preocupado. Sigue siendo una pista agotadora y eso es innegable. Así que hay que controlarse un poco durante el fin de semana", introdujo antes de continuar para señalar algunos defectos del trazado.

"La pista no está muy bien porque se han realizado trabajos que creo que no se han hecho para nosotros (las motos). Han rayado el asfalto en algunos sitios por donde no pasamos. En la curva 19 lo arreglaron todo por dentro, ese punto es para los coches, no para nosotros. Pero es lo que hay, así que damos vueltas en estas condiciones. Digamos que no es la mejor, y si ya de por sí es una pista cansada, si le añades los saltos de motocross, imagínate", zanja el chico de Viserba.

