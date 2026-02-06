Bezzecchi: "La Aprilia ha mejorado un poco en todos los aspectos, pero es pronto"

Las primeras pruebas colectivas de la temporada 2026 de MotoGP han llegado a su fin, pero Marco Bezzecchi sigue sin desvelar mucho. El piloto de Aprilia mejoró en la parte final del último día de ensayos en Sepang, quedando segundo para intercalarse en el cuarteto de Ducati, pero cuando se reunió con los periodistas durante la pausa para el almuerzo, no se pronunció mucho sobre sus expectativas para el campeonato que está a punto de comenzar.

Por ejemplo, a la pregunta directa sobre sus posibilidades de luchar por el título mundial, respondió evasivamente: "No lo sé, ya veremos, es pronto. Todavía quedan pruebas y ni siquiera hemos disputado la primera carrera...".

Sin embargo, cuando se le señaló que el piloto de pruebas, Lorenzo Savadori, ya se ha mostrado convencido de que la RS-GP26 es un paso adelante con respecto a la moto de 2025, respondió: "Estoy de acuerdo con Sava, la moto es un poco mejor. Diría que ha mejorado un poco en todas las áreas, tal y como ha dicho".

Aunque las novedades vistas en estos días han sido muchas, el paso a la nueva moto parece ser más una evolución que una revolución: "El carácter es más o menos el mismo. El mayor cambio se produjo entre la moto de 2024 y la de 2025. Este año hay muchos cambios, pero las mejoras son un poco más pequeñas. Sin duda ha cambiado, pero es difícil cuantificar cuánto numéricamente".

Por la mañana, también llegó el momento de realizar el primer 'time attack', que no satisfizo del todo al piloto de Rimini, y de hecho luego mejoró el registro: "Sinceramente, esperaba hacerlo un poco mejor. Quería hacerlo un poco mejor, pero es difícil porque siempre estamos probando algo en la moto y tengo que adaptarme, así que no he hecho el 'time attack' de mi vida. Pero en los test eso cuenta hasta cierto punto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El miércoles, el nuevo colín con seis filas de aletas despertó mucha curiosidad, pero 'Bez' prefirió no dar demasiadas pistas al respecto: "Creo que, para ser sinceros, en MotoGP, no solo para nosotros, sino para todos, siempre se habla de diferencias mínimas. Por lo tanto, también me resulta difícil dar una respuesta sincera a todas vuestras preguntas, porque al final es muy difícil de explicar".

En cualquier caso, para tener el paquete definitivo de la RS-GP26 habrá que esperar a las pruebas de Buriram, dentro de dos semanas: "Todavía no, porque el miércoles la lluvia ralentizó nuestro plan de trabajo. Pero además tenemos otras cosas que probar en Tailandia. Así que, en general, aún no hay nada decidido".

Según él, en este momento también es complicado intentar establecer una jerarquía en la pista, sobre todo porque nunca se sabe qué tipo de trabajo están haciendo los competidores: "No me he encontrado con muchos otros pilotos en la pista. He visto un poco a Pecco Bagnaia esta mañana, también a Maverick Viñales y a Pedro Acosta ayer, de cerca, pero creo que eso es todo. He notado algunas diferencias, obviamente, y se lo he explicado todo a mis ingenieros. Pero desde dentro es muy difícil, sobre todo en los test, porque cada uno rueda con su propio plan, con sus propios neumáticos y todo lo demás. Por lo tanto, es muy difícil hacer una comparación".

A las incógnitas se suma también el agarre, que siempre está cerca de la perfección durante las pruebas y, por lo tanto, ofrece condiciones muy diferentes a las del fin de semana de carrera: "Sí, es complicado, sobre todo miércoles y jueves, porque parece que todo va siempre bien. Hay que estar muy concentrado e intentar sentir todo lo que ofrece la moto, pero también ser preciso en los comentarios, porque la pista es muy buena y el ritmo es mejor que en la carrera. Es mucho más rápida. Por lo tanto, no es fácil, pero también es muy bonito rodar así en una pista como esta, porque, por desgracia, cuando venimos aquí para el gran premio, las condiciones siempre son difíciles en cuanto a agarre. Rodar con una MotoGP en una pista en estas condiciones, en cambio, es muy divertido".

"Correría ya mañana, porque los test después de un tiempo son realmente aburridos. Son muy importantes, pero también son aburridos. Las carreras son más bonitas, pero, sinceramente, necesitamos estos días de pruebas. En Tailandia serán aún más importantes, porque la primera carrera es allí, y entonces todo empezará de verdad", cerró.