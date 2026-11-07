Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez

Marco Bezzecchi fue el más rápido en el último entrenamiento libre del fin de semana, en el que las cuatro Aprilia coparon los primeros puestos superando a la Ducati de Marc Márquez.

Germán Garcia Casanova

Editado: 7 nov 2026, 11:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Aprilia dejó una muestra de su poderío en el FP2 del Gran Premio de Qatar, celebrado este sábado aún con luz diurna y una temperatura de 35 grados en el ambiente y más de 40 en el asfalto, un calor intenso que no afecto a las motos de Noale que se colocaron en las cuatro primeras posiciones.

El más rápido fue Marco Bezzechi, que a falta de menos de cuatro minutos salió a pista para una última tanda con gomas nuevas, media delante y blanda trasera para bajar el crono al 1.51.571, superando en ese momento a Marc Márquez, que lideró toda la sesión hasta el ataque final al crono de los pilotos de Noale.

A Bezzecchi le siguieron Raúl Fernández, que hizo dos vueltas rápidas para quedarse a 113 milésimas del primero, con Ai Ogura, el otro piloto de Trackhouse, marcando el tercer mejor tiempo. A última hora, con el reloj a cero, Jorge Martín se unió a la fiesta marcando el cuarto mejor crono a cuatro décimas, todos con medio delante y blando traser.

Márquez, que al principio de la sesión optó por el compuesto más blando detrás, estuvo bantante tiempo en el box antes de salir, a última hora, con medio delante y detrás nuevos, la combinación de carrera, con el que no pudo mejorar los tiempos de las Aprilia. Fermín Aldeguer acabó quinto y Diogo Moreira, muy perdido el viernes, dio un paso adelante para ser sexto.

Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta y Luca Marini cerraron el top 10 del FP2 de MotoGP.

Clasificación FP2 MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 11

1'51.571

173.593 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 12

+0.113

1'51.684

0.113 173.417 3 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+0.266

1'51.837

0.153 173.180 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.412

1'51.983

0.146 172.954 5 M. Márquez Ducati 93 Ducati 11

+0.427

1'51.998

0.015 172.931 6 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 11

+0.464

1'52.035

0.037 172.874 7 D. Moreira LCR 11 Honda 10

+0.642

1'52.213

0.178 172.600 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 11

+0.651

1'52.222

0.009 172.586 9 P. Acosta KTM 37 KTM 12

+0.664

1'52.235

0.013 172.566 10 L. Marini Honda 10 Honda 9

+0.766

1'52.337

0.102 172.409 11 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

+0.915

1'52.486

0.149 172.181 12 J. Zarco LCR 5 Honda 11

+0.939

1'52.510

0.024 172.144 13 E. Bastianini Tech3 23 KTM 11

+1.009

1'52.580

0.070 172.037 14 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 12

+1.299

1'52.870

0.290 171.595 15 B. Binder KTM 33 KTM 13

+1.404

1'52.975

0.105 171.436 16 M. Viñales Tech3 12 KTM 11

+1.797

1'53.368

0.393 170.841 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+1.825

1'53.396

0.028 170.799 18 J. Dixon Honda 96 Honda 12

+2.264

1'53.835

0.439 170.140 Ver resultados

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar

Siguiente artículo MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



51 min



Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"





Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"





Bezzecchi: "Podía parecer que quería venir a Qatar por el título; simplemente confié en MotoGP"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Bezzecchi: "Podía parecer que quería venir a Qatar por el título; simplemente confié en MotoGP"

Últimas noticias





MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 min



MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar





Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 min



Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez





Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



51 min



Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"





"Mi preparación para 2027 empieza ahora", dice el campeón Antonelli



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



"Mi preparación para 2027 empieza ahora", dice el campeón Antonelli

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse