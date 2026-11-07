Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Qatar
Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez
Marco Bezzecchi fue el más rápido en el último entrenamiento libre del fin de semana, en el que las cuatro Aprilia coparon los primeros puestos superando a la Ducati de Marc Márquez.
Germán Garcia Casanova
Editado: 7 nov 2026, 11:41
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Marco Bezzecchi
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Doha (Enviado Especial).- Aprilia dejó una muestra de su poderío en el FP2 del Gran Premio de Qatar, celebrado este sábado aún con luz diurna y una temperatura de 35 grados en el ambiente y más de 40 en el asfalto, un calor intenso que no afecto a las motos de Noale que se colocaron en las cuatro primeras posiciones.
El más rápido fue Marco Bezzechi, que a falta de menos de cuatro minutos salió a pista para una última tanda con gomas nuevas, media delante y blanda trasera para bajar el crono al 1.51.571, superando en ese momento a Marc Márquez, que lideró toda la sesión hasta el ataque final al crono de los pilotos de Noale.
A Bezzecchi le siguieron Raúl Fernández, que hizo dos vueltas rápidas para quedarse a 113 milésimas del primero, con Ai Ogura, el otro piloto de Trackhouse, marcando el tercer mejor tiempo. A última hora, con el reloj a cero, Jorge Martín se unió a la fiesta marcando el cuarto mejor crono a cuatro décimas, todos con medio delante y blando traser.
Márquez, que al principio de la sesión optó por el compuesto más blando detrás, estuvo bantante tiempo en el box antes de salir, a última hora, con medio delante y detrás nuevos, la combinación de carrera, con el que no pudo mejorar los tiempos de las Aprilia. Fermín Aldeguer acabó quinto y Diogo Moreira, muy perdido el viernes, dio un paso adelante para ser sexto.
Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta y Luca Marini cerraron el top 10 del FP2 de MotoGP.
Clasificación FP2 MotoGP del GP de Qatar 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 11
1'51.571
173.593 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 12
+0.113
1'51.684
0.113 173.417 3 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13
+0.266
1'51.837
0.153 173.180 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9
+0.412
1'51.983
0.146 172.954 5 M. Márquez Ducati 93 Ducati 11
+0.427
1'51.998
0.015 172.931 6 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 11
+0.464
1'52.035
0.037 172.874 7 D. Moreira LCR 11 Honda 10
+0.642
1'52.213
0.178 172.600 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 11
+0.651
1'52.222
0.009 172.586 9 P. Acosta KTM 37 KTM 12
+0.664
1'52.235
0.013 172.566 10 L. Marini Honda 10 Honda 9
+0.766
1'52.337
0.102 172.409 11 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10
+0.915
1'52.486
0.149 172.181 12 J. Zarco LCR 5 Honda 11
+0.939
1'52.510
0.024 172.144 13 E. Bastianini Tech3 23 KTM 11
+1.009
1'52.580
0.070 172.037 14 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 12
+1.299
1'52.870
0.290 171.595 15 B. Binder KTM 33 KTM 13
+1.404
1'52.975
0.105 171.436 16 M. Viñales Tech3 12 KTM 11
+1.797
1'53.368
0.393 170.841 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12
+1.825
1'53.396
0.028 170.799 18 J. Dixon Honda 96 Honda 12
+2.264
1'53.835
0.439 170.140 Ver resultados
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