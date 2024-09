Bezzecchi cree que Alex Márquez "está ciego o no quiso ver a Bagnaia"

La victoria de Marc Márquez tras un ayuno de más de 1000 días fue el centro de atención del Gran Premio de Aragón. Sin embargo, en el día del ocho veces campeón del mundo también hubo lugar para la polémica y la discusión. El uno de los grandes temas del domingo en Motorland fue el accidente entre Pecco Bagnaia y Alex Márquez, que entraron en contacto cuando faltaban cinco vueltas para el final de la carrera.

Fue una situación espinosa, puesta inmediatamente bajo investigación por Dirección de Carrera y resuelta en un nulo entre las dudas de quienes tenían clara la dinámica.

Entre ellos estaba Marco Bezzecchi, que no escatimó en dar su propia visión de los hechos desde fuera: "Bueno… creo que está claro para todos los que han pilotado una moto al menos una vez que cuando cometes un error y te vas largo, casi fuera de la pista, y luego vuelves, tienes que ver quién viene. Tenemos muchas formas de saber si hay alguien cerca. Así que si sabes que alguien se acerca y cometes un error tienes que mirar por encima del hombro", explicó el miembro de la Academia de Valentino Rossi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero también está claro que cuando Pecco le adelantó antes de irse largo era imposible que Alex no le hubiera visto. O está ciego o no quería verle", sentenciaba Bezzecchi, afirmando que era imposible que Márquez no viera a Bagnaia desde su posición. En su encuentro con los medios, Pecco se mostró furioso, afirmando que su rival había buscado el contacto porque los datos mostraban que no había cerrado el acelerador.

Compañeros en los entrenamientos de la Academy, Bezzecchi y Bagnaia son grandes amigos, lo que hace más entendible el entusiasmo en el apoyo del argumento de Bagnaia y recuerda un incidente similar en Moto2 entre Joe Roberts y Celestino Vietti, que se saldó con una vuelta larga para el estadounidense.

"Entonces, cuando te vas a la derecha y estás detrás, tienes que soltar un poco el gas. Obviamente es una situación extraña y tienes que estar involucrado para entender realmente cada parte de ella. Pero para mí, quien está detrás tiene más control, como lo que pasó entre Joe Roberts y Celestino Vietti. Joe fue sancionado con una vuelta larga porque estaba detrás. Esa es mi visión de las cosas".