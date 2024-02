Beirer: "Si Binder hace podios y Acosta va más rápido, gestionaremos el problema"

Alguien que está dando mucho que hablar en las últimas semanas es, sin duda, Pedro Acosta. El piloto español tiene varios focos sobre él en su primera temporada en MotoGP, a la que llega como campeón de Moto3 en su año de debut y de Moto2 en su segunda campaña, todo ello, por tanto, en los últimos tres años. Pero la atención ha crecido tras el Test de Sepang, donde mostró una gran adaptación hasta ocupar regularmente la parte alta de la tabla de tiempos.

Son muchos los que están deseando ver de qué es capaz el 'Tiburón de Mazarrón' en Qatar, en el test de dos días que cerrará la pretemporada y en el primer gran premio del año, a principios de marzo. Y naturalmente su nivel es tema de conversación, como ha pasado este lunes en la presentación de la KTM del equipo oficial para la temporada 2024, la escuadra a la que aspira Acosta de cara al futuro al estar encuadrado en GasGas, marca perteneciente a los de Mattighofen.

Una vez que se reveló cómo será la nueva RC16, Pit Beirer, máximo responsable de KTM Motorsports, atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. Y en ese encuentro con la prensa destacó el gran nivel del murciano en Malasia, explicando qué les ha llamado la atención de Acosta en el seno de la firma austriaca.

"En Malasia vi lo que todos vosotros visteis", empezó diciendo Beirer. "Comenzó e hizo cosas fantásticas. Cada día fue mejor y mejor, durante los seis días. Acabó con un tiempo final dos décimas más rápido que la pole del año pasado. Así que el nivel al que llega a esta categoría es muy, muy alto".

"Todo el mundo habla de él, de cuántos récords ha batido antes en las otras categorías, de lo joven que es. Pero sigue siendo interesante ver lo que sucede realmente cuando se pasa de Moto2 a MotoGP. Las cosas pueden ir mejor de lo esperado, pero también pueden volverse realmente difíciles. Pero él es simplemente increíble. Es bueno".

Así, Beirer destacó su talento natural y, sobre todo, la manera en la que se dirigió a su equipo técnico: "Hay algunas cosas naturales en ese chico que son simplemente increíbles. Si vas a un túnel de viento, normalmente tienes que enseñar al piloto qué hacer y qué no hacer para encontrar algún pequeño detalle. Él simplemente se sube a la moto y lo hace todo perfectamente. Incluso en un túnel de viento, lo hace perfecto. Su tiempo en Sepang fue impresionante".

"La forma en que habló con los ingenieros también fue impresionante, porque eso tal vez tiene el mismo valor que la velocidad bruta para su futuro en el deporte. Cómo explica lo que quiere para sí mismo y cómo quiere tener su moto configurada. Y eso fue, tal vez, más sorprendente para todos nosotros que la velocidad pura, que sabíamos que estaría allí. Así que sí, lo hizo bien".

Posteriormente, Pit Beirer fue cuestionado sobre si sería un problema manejar una situación en la que Acosta sea más rápido que los dos pilotos oficiales, Brad Binder y Jack Miller, en esta temporada 2024. El ex piloto alemán fue claro en su respuesta.

"Si Brad está en el podio y Pedro va más rápido, creo que gestionaremos el problema. De todas formas, creo que no deberíamos presionar demasiado a este chico porque todavía es joven. Estoy totalmente seguro de que fijarnos en los cuatro pilotos nos hará mejores, y no [nos hará] mejores poner presión a alguien. Pedro será bueno y fuerte", comentó.

Pit Beirer

"Con su estatus y su pilotaje, creo que eso es algo que todos nuestros pilotos también pueden mirar por encima, pero también Pedro se verá en los datos de Brad. Así que nada mejor para nosotros que una buena competencia entre los cuatro pilotos, y que se empujen unos a otros. Realmente espero que esto se convierta en nuestro mayor problema".

Finalmente, Beirer respondió a la pregunta de si conseguir una moto extra es un objetivo para este año tras haberlo intentado de forma clara a lo largo de 2023: "De momento no estamos considerando esa opción. Los contratos están terminando y hay posibilidades, así que seguro que [hablaremos] con los chicos que no están fijos [a un] contrato. Pero, por supuesto, es muy pronto ahora. Estamos mirando a esta temporada, tenemos los pilotos que queremos, y estamos trabajando con las cuatro motos. Pero todavía estamos abiertos a escuchar si alguien está dispuesto a cambiar de moto o no. Aunque ese no es el tema principal ahora mismo".

"Siempre hay que mirar quién tiene contrato y quién queda libre. Pero de momento estamos muy contentos con los cuatro pilotos que tenemos. Hasta que no se hable de un tercer equipo que entre en conversaciones serias, no creo que sea el momento de movernos ni de hablar con otros pilotos. El objetivo en el primer trimestre de la temporada es poner estabilidad en ese proyecto y ser fuertes con los chicos que tenemos", finalizó.