Bautista completa el test con la Ducati MotoGP: "La siento en mi mano"

Ya han empezado oficialmente las vacaciones para Álvaro Bautista, que voló a Misano después de la ronda del WorldSBK en Most para completar dos días de test con la Desmosedici GP. El vigente campeón del mundo de superbikes volvía a subirse a una Ducati de MotoGP para llevar a cabo un trabajo de desarrollo tras las primeras pruebas que realizó antes de Donington, hace más de un mes.

Aunque sobre el horizonte está que esas pruebas fueran preparatorias para hacer un wildcard en MotoGP al final de la temporada del WorldSBK, a día de hoy en Ducati aún no se habla de su aparición en la categoría reina, sino de un test de trabajo en términos de puesta a punto y desarrollo real. Acompañándole en estos dos días de pruebas ha estado el probador de Ducati Michele Pirro.

Tras el primer test, en el que ya había dado muestras sin duda positivas, Álvaro Bautista volvió a pilotar una MotoGP, mejorando aún más las sensaciones. La puesta a punto de la Desmosedici y el feeling fueron el eje de estos dos días, que sirvieron para desarrollar la moto de cara al futuro, pero también para premiar aún más al piloto del Aruba, que este año vuelve a dominar el Campeonato del Mundo de Superbikes.

"Estoy muy contento de haber hecho un nuevo test con la MotoGP porque después del primer test tuve muy buenas sensaciones y quería hacer otro", dijo Álvaro Bautista al final del test de dos días. "Ducati me ha dado la oportunidad de hacerlo. Estoy muy contento porque al final de estos dos días hemos mejorado un poco las sensaciones con la moto, aunque ya eran buenas. También hemos mejorado la puesta a punto para sentirme más cómodo al pilotar, y las sensaciones han mejorado."

"Me he sentido muy bien, cada vez que me subía a la moto me sentía más cómodo, con más confianza... Siento una moto que cada vez está más en mis manos. Han sido dos días de test muy positivos", concluye el español.

Recordamos que Bautista ha pedido hacer un wildcard en el Gran Premio de Malasia, que se disputa del 10 al 12 de noviembre en Sepang, pero ante la complicación logística que supone un viaje tan largo, desde Italia le han ofrecido correr el Gran Premio de Valencia, el último de la temporada, en una pista que sin embargo no le ha ido muy bien.

Ahora, el de Talavera tendrá un mes sin competición, hasta la ronda del 10 de septiembre en Magny-Cours, donde llegará con 74 puntos de ventaja al frente del campeonato de pilotos a falta de cuatro fines de semana de carreras.