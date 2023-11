Bautista: "No me pongo a Pedrosa como referencia, sería demasiado"

El corredor español se proclamó en 2022 campeón del mundo de la categoría de las motos derivadas de serie con Ducati, y la casa de Borgo Panigale, a modo de regalo, le ofreció hacer un test con la Desmosedici, lo que acabó derivando en disputar una carrera de MotoGP este año, un premio que finalmente se cumplirá este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, justo un par de semanas después de conseguir su segunda corona.

Álvaro Bautista asegura que llega a Sepang sin grandes expectativas más allá de pasarlo bien sobre la moto, pero solo hay que conocerle un poco para no creerle y entender que intentará ser lo más rápido posible y, si puede, estar delante.

"Llego sin grandes expectativas a nivel de resultado, incluso si fuera capaz de estar cerca a nivel de tiempo, hemos visto que el nivel ahora mismo en MotoGP es muy apretado, a lo mejor estás a siete décimas del primero, que para mi sería muy bueno, pero eso quiere decir que acabas el veinte. Por eso no tengo y quiero marcarme expectativas a nivel de resultado, solo quiero encontrar un buen feeling con la moto, sentirme cómodo y poder apretar todo lo que yo pueda, si soy capaz de conseguir eso este fin de semana, estaría contento", aseguraba Bautista este jueves en la previa del GP de Malasia

Sin embargo, Ducati le ofreció hacer el wild card en varios circuitos, y Bautista insistió en que fuera en Sepang, donde siempre ha ido bien y puede tener más posibilidades de ser competitivo.

"La primera opción era hacerlo después de acabar el campeonato de SBK, y entonces solo quedaba Valencia si queríamos hacerlo en Europa, y la verdad, yo quiero disfrutar esta oportunidad y en Valencia a finales de noviembre mucho disfrute... no me fiaba. Prefiero Sepang, un circuito que me gusta, que es de mis favoritos y en el que hace mucho tiempo que no corro, hace calorcito y es un poco más estable. Además, con estas dos rectas siempre puedo tener una ayudita (risas). En resumen, en Valencia no sabía si iba a disfrutar y quiero aprovecharlo a fondo".

Con dos coronas mundiales de SBK, la sola presencia de Bautista en pista será toda una atracción, aunque Dani Pedrosa dejó el listón muy alto con sus dos apariciones este año.

"Vaya que si dejó el listón alto (risas). Estamos en situación un poco distintas. Dani es probador, ha hecho muchos kilómetros con esta moto y la conoce muy bien, tenía un plus. Si que es verdad que le faltaba un poco de ritmo de carrera, con un poco más de ritmo aún lo hubiera hecho mejor, estoy seguro que hubiera podido adelantar sin riesgo. Yo tengo ritmo pero no tengo experiencia con la MotoGP, son situaciones distintas. No me lo pongo como referencia porque sería demasiado", valoró.

Bautista dispondrá de una Desmoseidici GP23 como la del equipo oficial, y en Ducati no le han pedido que haga nada al margen de tratar de divertirse.

"No voy a probar nada, solo vengo a divertirme. Ya probé cosas en los test, incluso en Misano sustituí a Michele Pirro, y no pude centrarme en coger ritmo, solo en probar".

Aunque Bautista aseguró que "no me ha dado tiempo de ver carreras mías en el pasado aquí en Sepang", si admite que "recuerdo que no lo hacía mal en este circuito".

Un circuito en el que se vivirá un nuevo duelo entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín por el título, una lucha en la que Ducati parece haber dado libertar absoluta a sus pilotos.

"Es algo que lo veo bien. Seguramente a Ducati le gustaría que el Mundial lo gane el piloto que lleva los colores oficiales, pero al final hay tanta igualdad que para ellos es mejor dejar que lo ganen en la pista, mientras no hagan estupideces".

"Ahora mismo, personalmente, veo a Jorge muy fuerte a nivel mental y sobre todo confianza con la moto. Pero, por otro lado, la seguridad y la tranquilidad del campeón Bagnaia es un punto importante. Va a ser interesante, a ver qué puede más, si la velocidad y ambición de Jorge o la tranquilidad y la experiencia de Pecco", zanjó el de Talavera.