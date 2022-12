Bautista: "Me gustaría pilotar la MotoGP; echo de menos la sensación de potencia"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español fue uno de los invitados de honor en la celebración popular 'Campioni in Piazza' que Ducati organizó este pasado jueves en una céntrica plaza de la ciudad de Bolonia, sede del fabricante italiano, en la que cientos de aficionados aclamaron la sensacional temporada culminada con las coronas de MotoGP y WorldSBK.

Con su inapelable victoria, Alvaro Bautista devolvió a Borgo Panigale un título que Ducati no conquistaba desde 2011, entrando el talaverano en la lista de grandes campeones de la marca, junto a nombres como los de Carl Fogarty, Troy Bayliss o Carlos Checa, el último campeón antes de Bautista.

"En el momento en el que crucé la línea de meta (en Indonesia) es cuando, más o menos, me di cuenta de lo que había hecho. Es muy bonito porque fue una satisfacción muy importante, me siento muy orgulloso de este título porque creo que trabajé mucho con el equipo", explicó Bautista durante las celebraciones del jueves en Bolonia.

"Hicimos un trabajo casi perfecto, siempre podemos mejorar, pero este fue un trabajo increíble. En Ducati encontré una moto mucho más competitiva que hace tres años, quizás en prestaciones era muy similar, pero se habían mejorado todos los problemas de juventud del primer año. La encontré más competitiva, más equilibrada, Ducati hizo un trabajo increíble con la moto. Ha sido un año positivo, que celebramos aquí con toda la gente ducatista, con familiares y amigos".

Bautista cerró la temporada con 16 victorias, superando a los dos anteriores campeones, el turco Toprak Razgatlioglu y el británico Jonathan Rea, y se convierte en el hombre a batir en 2023.

"Sinceramente no me cambia mucho, porque mi forma de afrontar las carreras será la misma, intentaré hacerlo lo mejor posible. Desafortunadamente, soy veterano (38 años) y no será una temporada en la que tenga que demostrar que he ganado. Partiremos todos del mismo nivel e intentaremos construir intentando cometer el menor número de errores posible y dando lo mejor de nosotros".

A la hora de rememorar una temporada de ensueño, el español tiene especial cariño a uno de los momentos más espectaculares del año.

"Ha habido muy buenos momentos, pero si tengo que elegir uno, quitándo el título conquistado en Mandalika, diría la Superpole Race en Australia porque hicimos una elección de neumáticos de lacara", recuerda cuando salió a una pista mojada con gomas de seco.

"De hecho, creo que todo mi equipo pensó 'nuestro campeón ha perdido la cabeza'. Acababa de dejar de llover, la pista estaba mojada y hacía mucho viento. Eran condiciones con las que me había encontrado a menudo en MotoGP, sabía que la pista se secaría rápidamente, así que me arriesgué y me puse neumáticos lisos. Fui con mucho cuidado en las primeras curvas y tuve una buena salida. Allí demostré tener paciencia y confianza. Estuve concentrado y el trabajo realizado a lo largo de los años hizo darme cuenta que tenía paciencia y en esa carrera demostré todo ese trabajo. En la primera vuelta fui 16º pero acabé ganando, porque no se trataba solo de ser más fuerte, sino también de ser más inteligente y saber manejar la situación. Estoy muy orgulloso de esta carrera", admite.

Pese a que lleva ya cuatro años en el Mundial de las motos de serie, del que se ha convertido en una de las grandes estrellas, Bautista no deja de pensar en MotoGP, y una vez más pidió a Ducati poder probar la Desmosedici.

"Me gustaría dar algunas vueltas con la MotoGP porque echo de menos esa sensación de potencia que te da la moto. Me gustaría hacer un test para divertirme, eso sería genial", reconoció el de Talavera de la Reina.

