Bautista: "Gigi Dall'Igna no elige a los pilotos porque sí"

Álvaro Bautista afronta semanas muy importantes de cara a su futuro en el Mundial de Superbikes. Tras confirmar que no dejará el campeonato de las motos derivadas de las de serie pese a la mala situación que vive con la Ducati, ahora claramente superada por la BMW y por Toprak Razgatlioglu, el vigente bicampeón del mundo tiene pendiente renovar con la casa de Borgo Panigale.

Sin embargo, las negociaciones están resultando más complicadas de lo que a priori se podía prever. El castellanomanchego pidió a los italianos una mejora de su contrato, que es una de las mejores fichas del campeonato, y una renovación para las próximas dos campañas, a lo que la marca respondió con una petición de que su caché baje hasta el de su compañero de equipo, Nicolò Bulega, con un contrato válido solamente para 2025. De hecho, los transalpinos incluso le ofrecieron el asiento a Jack Miller, tal y como informó Motorsport.com.

Pero, a pesar de este tira y afloja, parece que la renovación se va encaminando, a tenor de las declaraciones del de Talavera de la Reina. En una entrevista concedida a 'GPOne', confirmó que las negociaciones siguen en curso, y que el retraso en la confirmación de una llegada a buen tiempo obedece más a la época del año, a estar en las vacaciones de verano.

"Todavía no he firmado la renovación, porque estamos negociando. Durante una negociación, cada uno tira por su lado y luego hay que buscar un acuerdo final", empezó diciendo Bautista al medio italiano. "Creo que esto es normal. El caso es que estamos en plenas vacaciones de verano, y los tiempos se alargan. Probablemente, en otra época del año habría sido diferente".

Lo que Bautista tiene claro es que no se va a retirar, a pesar de que había algunos que lo deseaban y ya lo veían cerca, como admite el propio piloto, que no pierde la fe en recuperar su antiguo estado de forma: "Mucha gente quiere que me retire, y no niego que eso pueda ser una posibilidad, teniendo en cuenta cuál es mi edad [39 años]. Sin embargo, no estoy en situación de colgar el casco, porque quiero seguir compitiendo y entrenando. Además, creo que podemos volver al nivel del año pasado".

De hecho, el #1 resta importancia a lo que algunos 'haters' puedan decir desde la distancia, y remarca el papel del encargado de su renovación, que no es otro que Gigi Dal'Igna, director general de Ducati Corse: "Sé muy bien lo que la gente comenta en las redes sociales. El hecho es que la gente sólo ve las carreras desde casa, en el sofá, o lee lo que escriben los periodistas. Es fácil así, porque no sabes lo que pasa realmente en la pista. De hecho, desde casa sólo sabes el 10 por ciento. La gente no conoce los datos, y mucho menos sabe cómo pilota alguien. Creo que si Ducati me quiere es porque, cuando miran los datos, ven mucho más de lo que ve el público".

"Creo que Gigi Dall'Igna no elige a los pilotos porque sí. Es alguien que los conoce, que entiende las carreras, y comprende cuál es el verdadero potencial del piloto. Luego, puede que alguno desde casa tenga su propio punto de vista, llegando a decir que yo estoy viejo, o que Marc Márquez no vale. A mí, sin embargo, los pensamientos del público no me afectan. Con Gigi siempre hablo, y le di mi opinión sobre los cambios que se hicieron en Most. Me conoce muy bien, trabajamos juntos desde hace muchos años, y escucha mis sugerencias", siguió detallando.

Así, mientras la renovación se encarrilla, Bautista y su equipo siguen trabajando para mejorar su situación actual, lastrada por el peso extra en la Panigale V4R desde este 2024: "Tenemos que trabajar para entender cómo podemos ser más fuertes con 6 kilos de lastre, y estamos trabajando en esa dirección sin necesidad de cambiar el reglamento. Es un poco como el año pasado, cuando tuvimos que encontrar una solución después de que nos quitaran revoluciones en el motor".

Teniendo esto en cuenta, Álvaro confía en poder batir a Toprak Razgatlioglu, esperando encontrar mejores sensaciones desde este mismo fin de semana, con la séptima ronda del año en Portimao: "¡Nadie es imbatible! Soy consciente de que, cuando recupere la confianza que necesito, estaremos muy cerca de él. Si podré ganarle o no, no lo sé, pero sin duda podremos estar en el juego. De hecho, soy de la opinión de que después de Most seremos competitivos, y aquí en Portimao podremos hacer algo importante. Esto no significa que vaya a ganar, pero sí que me acercaré al rendimiento de 2023", finalizó.