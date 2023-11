Bastianini considera que su victoria es "un mensaje" para Ducati

Enea Bastianini ha soportado una difícil temporada de debut con el equipo oficial de Ducati, que se ha visto empañada por las lesiones y la dificultad para adaptar su estilo de pilotaje a la moto de 2023.

Con Jorge Martín a sólo 14 puntos de Pecco Bagnaia en la lucha por el campeonato, ha habido rumores de que el italiano podría ser sustituido por Martín para la próxima campaña, algo que el director deportivo de la marca de Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, confirmó en Sepang como una posibilidad real.

Pero la 'Bestia' tuvo su mejor fin de semana del año en Malasia, al ser tercero en parrilla y terminar cuarto en la sprint antes de ganar la carrera principal del domingo. Cuando se le preguntó si su victoria era un "gran mensaje" para Ducati en medio de los rumores, Bastianini respondió: "Sí, no sé si es un mensaje grande o pequeño. Grande puede ser si gano el resto de carreras".

Los problemas de Bastianini comenzaron en Portimao, donde sufrió una fractura de hombro en una colisión en la prueba corta que le obligó a perderse los cuatro siguientes grandes premios. Regresó en Mugello antes de que otro accidente en Barcelona le provocara fracturas en el tobillo izquierdo y la mano izquierda. El de Rimini reapareció en Indonesia, y con la victoria sumó 76 puntos en la temporada.

Tras la carrera, el #23 afirmó que "la Bestia ha vuelto": "Es fantástico después de esta temporada de mierda para mí llegar a esta victoria. También fue inesperado, porque empezamos el fin de semana con una mentalidad diferente, porque teníamos que entender cuál era la solución".

"Mi jefe de equipo me llamó hace una semana y me dijo 'sé lo que quiero, he comprobado los datos con los tiempos por vuelta y sé lo que necesitas'. Al final ha sido así, ha llegado este gran resultado".

"Además era suficiente para ganar porque ayer [por el sábado] vi mi ritmo y entendí que 'vale, mañana puedes ganar'. Esta mañana [del domingo] era rápido y mi objetivo era sólo estar primero en la primera curva y luego quedarme así y empujar 'como un cabrón' durante toda la carrera".

Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, lidera actualmente la clasificación con 412 puntos a falta de dos pruebas, con Martin segundo con 398 y Marco Bezzecchi, ya sin opciones de alzarse con la corona, tercero.