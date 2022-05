Bastianini: “La victoria de Bagnaia no deja obsoleta la Ducati 2021”

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- Enea Bastianini es el único piloto de la parrilla de MotoGP que tras seis carreras esta temporada ha sido capaz de ganar dos veces, y además de haberlo hecho con una Ducati GP21 del equipo Gresini, que hasta la carrera de este domingo en el Gran Premio de España había dejado en evidencia el nuevo paquete técnico de la casa italiana para este año.

Sin embargo, la victoria este domingo en Jerez de Pecco Bagnaia, la primera del italiano desde el año pasado en Valencia y la primera que lograr un piloto del equipo oficial de fábrica, parece indicar que la nueva maquinaria está ya afinada y a punto para dejar obsoleta la moto del año pasado y cortar la inercia con la que venía de ganar, esa moto, cuatro de las seis últimas carreras del pasado curso.

“No creo que la Ducati 2021 ya haya caducado, pienso que todavía tengo un buen paquete técnico y creo que en las próximas carreras volveremos a estar donde debemos estar”, discordó el corredor de Gresini.

“La de hoy ha sido una carrera algo extraña en la que no me he encontrado bien desde el principio y ha sido todo un poco difícil”, añadía Bastianini.

Al respecto de esos problemas que le han impedido ser tan competitivo, el italiano tiene una oportunidad este lunes en el testo oficial que se celebra en esta misma pista para entender lo que ha pasado y solucionarlo.

“El problema que hemos tenido durante la carrera es que no he podido tener confianza con el tren delantero y mañana trabajaremos para mejorar en ese punto. Me hubiera gustado tener una moto un poco más estable, cosa que en carrera no ha sido así”.

Bastianini se está convirtiendo en un piloto de todo o nada, ganó en Qatar y Austin, pero cuando no cruza la meta primero le cuesta conseguir un resultado de podio o de top 5.

“Hemos hecho una carrera discreta, pero lo importante es siempre dar el máximo, y eso lo hemos hecho, hay que afrontar los momentos difíciles de la mejor manera”.

Al final, Bastianini logró asegurar un 8º puesto en una dura batalla final con el rookie Marco Bezzecchi, del VR46, que lleva la misma moto.

"Ha sido una batalla dura, hemos podido pelear algunas vueltas y me ha adelantado, era muy rápido en algunas curvas, pero al final pude acabar delante de él", celebró.

Para este lunes, en el test, Ducati le ha traído algunas piezas nuevas a nivel aerodinámico, una parte que, durante la temporada, puede recibir una novedad según el reglamento.

“Sí, mañana vamos a probar un nuevo carenado y veremos cómo funciona y cuáles son las sensaciones antes de decidir si lo monto en la próxima carrera. Veremos”, subrayó con prudencia el chico de Rimini, que solo puede hacer un cambio de esa pieza y es consciente de que debe acertar.

Enea Bastianini, Gresini Racing 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 2 / 22 Foto de: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images