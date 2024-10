Bastianini: "Todo había sido un desastre hasta la sprint"

El podio conseguido en Phillip Island, sin embargo, no fue suficiente para que el italiano mantuviera la tercera plaza de la clasificación general del campeonato del mundo, que ahora ostenta Marc Márquez, tras el segundo puesto de hoy, empatado a puntos con el de Ducati, cuyos resultados generales son ligeramente inferiores a los de Marc, de ahí que haya bajado a la cuarta plaza, ambos a 84 puntos del líder Jorge Martín y ahora a 68 de Pecco Bagnaia, que se mantiene segundo.

Todo empezó mal para Enea Bastianini el viernes, cuando no pudo clasificarse entre los diez primeros y tuvo que pasar, este sábado por la mañana, por la Q1, que logró salvar por los pelos.

"No ha sido un fin de semana fácil hasta ahora. El viernes tuvimos muchos problemas y pasar la Q1 fue complicado. También he sido lento en la Q2, pero hemos mejorado en la carrera. Ya he visto en la vuelta de formación que la moto estaba más a punto, este tercer puesto en la sprint es bonito, pero a ver si mañana podemos mejorar un poco más en la carrera larga", dijo.

Pese a que el podio cambió el estado de ánimo del joven corredor italiano, Enea aún recordaba un error en la Q2.

"Ha sido complicado todo el fin de semana, siempre iba tarde. Ayer no fui capaz de hacer la vuelta rápida por las bandera amarillas, hoy también por la mañana no pude hacer una vuelta rápida en la Q2 porque cogí la bandera a cuadros por dos segundos, ha sido un poco extraño todo, pero al final la buena noticia ha llegado con esta tercera posición en la sprint", explicó aliviado.

"El feeling con la moto en la carrera ha sido mucho mejor, todo el fin de semana hemos tenido problemas de movimiento (vibración) en la parte trasera, pero no ha sido tan complicado en la carrera", explicó Enea, que aprovechó que Marc Márquez adelantaba a Pecco Bagnaia en la curva 4, quedando un hueco por el que se coló para pasar, también él, a su compañero de equipo.

De cara a la carrera, la gran incógnita será la elección de los compuestos.

"No está claro el neumático para mañana, la posibilidad de ir con el blando es muy pequeña, pero vamos a ver, seguro que Michelin nos dirá si podemos intentarlo. Si no se puede, con el medio no será fácil calentar la goma durante las tres o cuatro primeras vueltas", con el consecuente peligro de caída que supone.