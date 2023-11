Bastianini: "Trabajo para un equipo, será justo ayudar si se puede"

Enea Bastianini recuerda bien el Gran Premio de Qatar del año pasado, en el que ganó con la Ducati del equipo Gresini. La fantástica actuación, sumada a los resultados obtenidos a lo largo de la temporada, le valió el ascenso al equipo oficial. El piloto italiano llega a Losail una temporada después tras otra victoria, la que consiguió la semana pasada en Malasia a bordo de la Desmosedici GP23.

"Fue un fin de semana muy emocionante, siempre creciendo de viernes a domingo, he tenido la oportunidad de volver a ver la carrera y ¡me ha gustado!" comenzaba 'La Bestia' en su llegada a Losail recordando la espléndida victoria que consiguió en Sepang. "Hicimos un buen trabajo, mejoré la frenada, que era un poco mi límite. Todavía no estoy en mi zona de confort, pero para esa carrera allí fue suficiente".

"La victoria del domingo me sorprendió, porque no estaba planeada. Si me lo hubieran dicho el sábado por la mañana, me habría reído. En cambio ha habido progresos en poco tiempo que me han ayudado. Últimamente siempre he afrontado las cosas con bastante nerviosismo porque sabía que no me sentía cómodo. Pero el equipo me ha ayudado, cada vez estoy mejor físicamente, empiezo a recuperar mis mecanismos", siguió Bastianini.

Ahora, sin embargo, toca dejar atrás la carrera de Sepang y pensar en Qatar, donde el piloto oficial espera repetir hazaña, aunque es consciente de lo difícil que puede ser: "Estoy seguro de que saldremos a un buen nivel, luego no sé si podremos repetir en carrera porque nunca es algo seguro. Pero veremos aquí, habrá trabajo que hacer también porque tendremos muchas opciones de neumáticos".

La noche qatarí verá además un posible final del Mundial de MotoGP. Jorge Martín y Pecco Bagnaia se juegan el título y ya en Losail podría terminar matemáticamente la batalla. El pasado fin de semana, en Sepang, se vio además un juego de equipo dentro de Ducati, en la sprint, con Bastianini optando por no atacar a Bagnaia y robarle el podio. El domingo llegó la victoria, pero Enea dice estar dispuesto a ayudar a su compatriota si fuera necesario.

"Será duro, para los dos", comentó. "Pero creo que será un buen desafío, los dos [Pecco y Jorge] están a un nivel muy alto, estará muy reñido. Veremos cómo será la carrera. Trabajo para un equipo, así que será justo ayudar en caso de que se pueda. Pero si estoy delante, ya veremos. ¿Han tenido ya una reunión en Pramac también con Johann Zarco? No lo sé, no lo hemos hecho, pero ya veremos. Probablemente tengamos que hacerlo, pero todavía no ha llegado el momento".

"En Sepang trabajamos [Pecco y él] de una manera increíble, estábamos muy unidos, fue muy bonito. Espero seguir así porque creo que nos ayudó a los dos. Digamos que seguro que Pecco puede repetir [título] este año, estoy bastante seguro. Mi apuesta está con él", concluyó el #23.