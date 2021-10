Bastianini: "Me siento uno más del grupo de cabeza"

Enea Bastianini ha dejado de ser una sorpresa y se ha convertido en una realidad. No tuvo un aprendizaje fácil a principio de temporada, pero en las últimas carreras ha empezado a labrarse un hueco en MotoGP, con remontadas sorprendentes, por no hablar del hecho de que lleva la moto más antigua de la parrilla.

El campeón del mundo de Moto2 consiguió su tercer top 6 consecutivo en Austin, remontando diez plazas desde su posición en la parrilla de salida del Gran Premio de las Américas. En la última vuelta también aprovechó el contacto entre Joan Mir y Jack Miller para adelantar a ambos y hacerse con el sexto lugar.

"Estoy contento porque desde Silverstone hasta aquí hemos dado un gran paso adelante", dijo Bastianini al acabar. "En cada carrera me siento cada vez más en el grupo de cabeza. Creo que siempre puedo estar en las primeras posiciones. No creía que fuera a terminar sexto, porque salí desde el 16º puesto y en una pista como la de Austin sabía que no era fácil remontar, pero lo hice".

"En la última vuelta esperé a que cometieran un error delante de mí, porque Mir y Miller veía que estaban peleando. Al final, se han tocado en la curva 15 y me he metido, así que ha salido este sexto puesto", añadió.

La próxima cita será de nuevo en Misano, donde consiguió su primer podio en la categoría reina hace un par de semanas. Por lo tanto, es normal que para el Gran Premio de Emilia Romagna el listón esté aún más alto.

"El objetivo es mejorar, así que hacer algo mejor que el tercer puesto. Pero hay que ser realista, porque cada fin de semana es diferente y las condiciones serán distintas. Seguramente habrá más frío. Veremos dónde estamos cuando volvamos a Misano, pero lo intentaremos".

Como uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla, con pasado reciente en Moto3, a La Bestia también le preguntaron por la terrible caída que se produjo en Texas y que provocó una sanción de dos grandes premios al turco Deniz Öncü.

"Yo le habría suspendido hasta final de temporada. Para mí, Öncü fue muy agresivo, pero ese es su estilo normalmente. He estado siguiendo Moto3 y parece que se pasa un poco en todas las carreras. Son maniobras que hay que evitar, pero recuerdo bien que cuando eres más joven también eres más imprudente".

"Con todo lo que ha pasado este año, hay que tener más cuidado. Para mí, tampoco era correcto hacer una carrera a cinco vueltas, porque sabemos que la gente que sabe que puede llegar a la parte delantera hace un poco más para llegar allí, aumentando el riesgo".

Cuando se le preguntó si creía que la situación en Moto3 había empeorado, respondió: "Cuando yo corría había algunos pilotos que se pasaban un poco de la raya, pero no tanto como hemos visto en los últimos dos o tres años".