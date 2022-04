Enea Bastianini: "Será difícil estar en cabeza"

Cargar el reproductor de audio

Después de su victoria en Austin, Enea Bastianini llega al Gran Premio de Portugal como líder del campeonato de MotoGP. Con todo el fin de semana por delante, el piloto italiano dará lo mejor de sí en un trazado con curvas ciegas y un fin de semana que promete mucha incertidumbre en la pista.

"Tengo una buena sensación", introdujo el piloto de Gresini Racing en la rueda de prensa. "En este circuito gané el título en 2020 y además lidero la clasificación. Es un momento fabuloso para mí".

"Ahora tenemos que dar al botón de 'reset'. Las carreras europeas son diferentes y el nivel de la moto y de los rivales es muy apretados, así que no será fácil estar en cabeza", añadió Enea.

"En cualquier caso, estamos motivados y concentrados para arrancar el fin de semana".

El Gran Premio de Portugal augura lluvias y viento en las sesiones venideras, siendo el domingo de carrera el único día seco que promete el circuito luso. Esta inestabilidad podría convertirse en un factor a tener muy en cuenta para Enea Bastianini.

Sin embargo, al piloto de Gresini no le preocupa esta situación, ya que su objetivo es preciso: defender el dominio.

"En Indonesia dimos un buen paso adelante en la carrera en condiciones de mojado. Pecco Bagnaia es muy rápido aquí y también podemos sacar conclusiones de esto", añadió en referencia a su compañero de marca, con una GP22, en el equipo oficial.

"No me esperaba liderar el campeonato. Mis expectativas eran estar delante, pero no el primero. Hemos cosechado dos victorias muy buenas, la mejor, para mí, la de Austin", recordó Enea Bastianini.

"No será fácil mantenerlo así [el liderato], pero lo intentaremos", concluyó el piloto italiano, que se muestra preparado para disputar la quinta prueba de las 21 que conforman el calendario de MotoGP en 2022.