Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas

Enea Bastianini es uno de los pilotos, con casi toda seguridad, que está más contento de dejar atrás la temporada 2025 de MotoGP. El italiano fue el principal damnificado de la llegada de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati, recaló en el equipo Tech3 con material de fábrica, y su debut al manillar de la KTM ha supuesto su peor campaña en la categoría reina.

Ni siquiera en su año de debut, en 2021, el de Rimini acabó peor que en la campaña que acaba de terminar. Entonces, fue undécimo de la general, con dos podios en su haber. En 2022, ya con Gresini Racing, fue tercero del Mundial de Pilotos, ganando en Qatar, Austin, Le Mans y Aragón. Una temporada tan buena le valió el ascenso a la escudería de fábrica de Borgo Panigale, donde en dos años cosechó tres triunfos más y 10 podios, pese al cúmulo de lesiones que le afectó en 2023.

Pero 2025 ha sido un año para olvidar. Casi en ningún momento ha estado a tono con la RC16, como sí lo han hecho su compañero de equipo, Maverick Viñales, o el piloto referencia de los de Mattighofen, Pedro Acosta. Sí es cierto que la 'Bestia' vivió un cambio a partir de Brno, donde el hecho de no tener referencias con la Desmosedici (no se corría allí desde 2019, cuando él estaba en Moto2) le ayudó de manera decisiva. Fue tercero en la sprint del sábado, y se cayó el domingo, pero peleando por el podio. En Austria, un quinto puesto en carrera larga y un séptimo en la corta contribuyeron al oasis en el desierto.

Pero a partir de ahí volvió el sufrimiento de Bastianini, más allá de un podio en Barcelona (tercero el domingo), desde cuando tuvo que hacer frente, además, a cambios internos. Concretamente, a la marcha de su jefe técnico, Alberto Giribuola, a Pramac Yamaha para acompañar a Toprak Razgatlioglu en su llegada desde Superbikes. El transalpino se quedó con Xavi Palacin, que aunque le acompañó en sus inicios, no tiene la confianza con él que sí mantenía con su compatriota. Su jefe en Tech3, Hervé Poncharal, reconoció que para el #23 había sido duro el cambio, y más justo antes de afrontar la segunda mitad del curso.

Que Bastianini no fue capaz de hacerse a la KTM, con diversos problemas de adaptación, se vio hasta Valencia, terminando el año en el 14º lugar de la general, con apenas 112 puntos, a 30 del siguiente (Luca Marini). El piloto, que también sufrió problemas en el apéndice en el año por la afectación de una bacteria, esperaba el test de Valencia para encontrar algunas respuestas a sus problemas. Pero no salió con las certezas que quería, según explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: KTM Images

Tras acabar 17º en la tabla de tiempos, y sin rodar por la mañana por el estado de la pista, comentó: "Esperaba algo mejor, pero por desgracia sólo tuvimos tres horas y media para pilotar. Hemos trabajado mucho, teníamos que elegir cosas para el año que viene. Como siempre, hay algo que funcionó bien y algo que todavía no estaba del todo bien. Pero vamos, por fin probé la nueva montura [asiento], no estaba mal, pero todavía tenemos que trabajar en ella. En fin, las primeras sensaciones con la moto fueron positivas. Desgraciadamente, no he podido trabajar con la puesta a punto, que era crucial para mí, así que en cuanto a tiempos nos hemos quedado ahí".

"Todavía no he eliminado todas mis dudas sobre ciertas cosas. También hemos probado dos motos bastante diferentes. La de la nueva montura tenía un chasis diferente, y algunas otras cosas ligeramente distintas. Pero todavía no he entendido realmente los pros y los contras de ambas. Lo único que he entendido es que el sillín es mucho más ergonómico, de todas formas. Pero vamos, estoy más contento de haber cerrado este 2025", añadió.

Preguntado sobre si, al menos, se iba a las vacaciones invernales con más confianza tras el test de Valencia, Bastianini reconoció la importancia que tendrá para él la pretemporada de 2026: "Más que con confianza, me voy sabiendo lo que me espera para el año que viene. He acabado 17º, y además bastante lejos. Así que quería terminar un poco más arriba en la tabla, para cerrar con una nota alta. Pero como he dicho, no pudimos trabajar en la puesta a punto. Así que digamos que haber hecho 1:30.6 en la segunda vuelta y 1:30.2 en el último giro, acabando, no es lo mejor. Por lo tanto, el de Sepang será un test fundamental para mí: tendré que trabajar muy bien e intentar optimizar al máximo los tres días de los que dispondremos".

Por último, Enea comparó su test con las pruebas de Barcelona de 2024, en las que debutó con KTM: "Digamos que las cosas a probar en Valencia eran algo de aerodinámica, y la nueva montura del asiento. Esas eran las cosas que había que decidir. Por lo demás, buena o mala, era la moto. Digamos que ha sido un trabajo diferente, ahora conocía mejor la moto, así que sabía mejor qué decirle a KTM para mejorar, en comparación con el test que hice el año pasado, que todavía era todo nuevo, así que no sabía cuál era el potencial y cómo presionar", concluyó.

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos