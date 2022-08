Bastianini remonta con solo una de las alas en el carenado de su Ducati

Cargar el reproductor de audio

Desde que Ducati empezó a implementar soluciones aerodinámicas cada vez más sofisticadas, cada aparición de una pieza arma un monumental revuelo en el paddock de MotoGP, donde el resto de fabricantes analizan cada innovación de los italianos (también Aprilia ha empezado a adelantarse en ese campo) para ver si vale la pena copiarlo.

La última genialidad del departamento del viento de Borgo Panigale fueron una suerte de 'crestas' que aparecieron el viernes en el colín de la Ducati de Jorge Martín, que las descartó inmediatamente, y Enea Bastianini, que les dio un margen de crédito. La pieza se multiplicó para posarse, el sábado, en la parte trasera de las motos de Luca Marini y Jack Miller, que pese a admitir que "no noto ninguna diferencia", las llevó en la clasificación y en la carrera, logrando salir desde la primera fila y acabar en el podio.

El que rozó el cajón también fue Bastianini. El italiano partía octavo en parrilla, sufrió un toque en la salida y se hundió a la 11ª posición, desde donde escaló, en la segunda mitad de la carrera, hasta el cuarto puesto.

"Sin el problema de la salida, en el que me toqué con Marco Bezzecchi y con Martín, seguramente hubiera podido luchar por el podio, incluso por ganar la carrera", dijo el triple vencedor (Qatar, Austin y Le Mans) del equipo Gresini.

Pero lo curioso del caso es que después de tanto alerón y tanta aerodinámica, el carrerón de Bastianini se completó con solo la mitad de los alerones delanteros. En la salida perdió el ala izquierda y sin ella hizo toda la carrera. Y durante algunas vueltas, sin ni saberlo.

"Fue difícil manejar la moto en esta situación. En la primera vuelta ni siquiera entendí el problema del alerón", explicó Enea al final de la carrera.

Los fans de Ducati 1 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Ducati 2 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos Ducati 3 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos Ducati 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Toqué a Marco [Bezzecchi] y Martín y vi que saltaba algo por los aires, pero no me di cuenta de que fuera un ala. Después de dos vueltas entendí que la moto tenía un problema, la estaba perdiendo un poco en las curvas de izquierda. Cuando me di cuenta, después de tres o cuatro vueltas volví a coger confianza en la moto y recuperé las sensaciones. Seguramente fue más difícil sin el ala, pero no tanto", reconoció el de Gresini.

"Sin este problema, podría haber luchado por el podio y la victoria, pero hay que seguir adelante para entender lo que puedes hacer. Realmente disfruté esta carrera y tenemos que continuar en esta dirección", apostilló el de Rimini.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!