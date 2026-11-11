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Bastianini: "Quiero regalarle un podio a mi equipo en las carreras que quedan"

A pesar de unas molestas vibraciones, Enea Bastianini logró en Qatar su tercer Top 5 en las últimas cinco carreras. Antes de despedirse, le gustaría, al menos, regalar un podio a Tech3.

Matteo Nugnes

Publicado: 11 nov 2026, 19:58

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Ha llevado bastante tiempo, pero Enea Bastianini parece estar sacando parte del potencial de su KTM. El piloto de Rímini se ha clasificado entre los cinco primeros en tres de las últimas cinco carreras dominicales (y también en la Sprint de Japón), pero le sigue pesando no haber podido regalar aún un podio a los chicos de Tech3, equipo del que se despedirá al final de esta temporada.

A decir verdad, la 'Bestia' consiguió un tercer puesto en la carrera corta de Austin, aunque lo heredó tras una penalización impuesta a otra KTM, la de Pedro Acosta, por una infracción relacionada con la presión de los neumáticos. Ahora, el objetivo del italiano es el de intentar conseguirlo en carrera larga.

El Gran Premio de Qatar parecía ser la ocasión perfecta, ya que en las primeras vueltas de la carrera se encontraba en el pelotón de Acosta y Marc Márquez, que se disputaban el último cajón del podio. Pero u compañero de marca volvió a tener problemas con las presiones y se vio obligado a ceder la posición al #93. En ese momento, el líder del Mundial cambió de ritmo, lo que hizo prácticamente imposible la posibilidad de subir al podio para Bastianini.

Tras adelantar a su vez a Acosta, el #23 tuvo que lidiar con unas molestas vibraciones que, al final, le costaron incluso la cuarta plaza, impidiéndole reaccionar cuando, a sus espaldas, Ai Ogura se le echó encima con la Aprilia del equipo Trackhouse.

"La salida fue buena. Mantuve una buena trayectoria y en la primera curva estaba en una buena posición. Después, intenté mantenerme cerca de Acosta y Márquez para luchar por el podio, pero a mitad de carrera, Marc se esfumó y ya no hubo nada que hacer", declaró Bastianini a los periodistas presentes en Losail, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Además, estuve bajo presión durante toda la carrera. Nuestro punto débil eran las curvas de izquierdas, porque teníamos muchas vibraciones. Durante el fin de semana no habíamos estado exentos de ese problema. Pero en carrera, incluso en la Sprint, ya se agravó considerablemente. Además, también tuve que luchar contra mí mismo, porque había perdido el ritmo y al final [de la prueba del domingo] estaba en apuros", añadió.

A pesar de estos problemas, el balance para Bastianini sigue siendo positivo, con la esperanza de poder cosechar ese podio en las dos próximas carreras junto al equipo dirigido por Günther Steiner, antes de pasar a defender los colores de Trackhouse y Aprilia a partir de los test de Valencia (1 de diciembre).

"De todos modos, hemos hecho un buen trabajo. Creo que esta vez hemos sido la primera KTM. Bueno, estoy un poco nervioso porque he intentado luchar mucho por el podio en este periodo y he estado cerca en esta fase final de la temporada, pero nunca ha salido bien. Pero aún nos quedan dos carreras y quiero regalárselo a mi equipo".

"En la primera parte de la carrera [de Qatar] intenté mantener la calma, tratando de cuidar un poco más los neumáticos para el final. Pero cuando Marc cambió de ritmo, yo también intenté apretar, aunque él tenía un ritmo mejor que el mío", cerró.

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