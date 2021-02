Bastianini: “No tengo presión por conseguir resultados el primer año"

Enea Bastianini llega a MotoGP como el vigente campeón del Mundo de Moto2. El piloto italiano todavía no ha podido estrenarse con su nueva moto y aún tendrá que esperar hasta marzo para subirse a la Ducati y empezar a familiarizarse con su nuevo mundo.

A la espera de poder salir a la pista, este viernes se dio a conocer la decoración de la Ducati que pilotará esta temporada dentro del equipo Esponsorama. La presentación en Andorra fue el primer evento oficial de Bastianini como piloto de MotoGP, donde compartió protagonismo con su nuevo compañero Luca Marini.

Junto a Jorge Martín, los tres serán los únicos debutantes en la categoría. Pero mientras que el español llevará una Ducati como la de los pilotos del equipo oficial, los dos italianos contarán con la GP19 de hace dos temporadas.

La Bestia llega a MotoGP con el aval del título de Moto2 conseguido el pasado noviembre y un contrato firmado por dos temporadas. Cuando le preguntan si los resultados que consiguió el anterior campeón, Alex Márquez, en su debut en 2020 le meten alguna presión, asegura que no.

"Tal vez me lleve más tiempo adaptarme o tal vez menos, así que no me supone ninguna presión, sino todo lo contrario", contestó Bastianini.

"Quiero pilotar, divertirme y luego esperemos que los resultados lleguen. Pero si el primer año no llegan, me concentraré en entender qué hacer para el segundo".

Bastianini ha crecido lejos del paraguas de la Academia de Valentino Rossi. Su hermano, Marini, compartirá equipo con él después de haber luchado ambos por el campeonato de Moto2 el pasado curso. Sin embargo, no cree que esa rivalidad se repita en MotoGP.

"Al final, si surge esa rivalidad, es porque estamos marcando la diferencia", señaló. "Pero no siempre surge una rivalidad tan grande. En los últimos años todo se ha igualado, desde las motos hasta los equipos, pasando por los pilotos".

"Así que espero ser también protagonista, pero habrá muchos, y ahora depende mucho de los neumáticos y de cómo se plantee el equipo", zanjó.

