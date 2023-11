Bastianini: "No pienso en mi asiento en Ducati, solo pienso en volver a ser rápido"

Todo son conjeturas y rumores, pero nadie desmiente que la posibilidad de que Ducati haga un cambio de pilotos la próxima temporada, colocando a Jorge Martín en el equipo oficial, y a Enea Bastianini en la formación satélite Pramac, es más que posible, sobre todo si el español acaba alzándose con el título de campeón del mundo esta temporada.

En el contrato que Martín firmó con Ducati en 2021, se contemplaba que tras dos años en Pramac, en 2023 iba a dar el salto al box oficial. Sin embargo, la gran temporada completada por Enea Bastinini con la Ducati de Gresini, y la presión de los medios italianos, obligó a los ejecutivos de Borgo Panigale a cambiar el rumbo y subir al italiano al box rojo, dejando a Martín donde estaba.

Un año después el español está luchando por el Mundial, mientras que Enea no acaba de dar con la tecla para ir rápido con la Desmosedici GP23. En este nuevo escenario, Ducati no afirma, pero tampoco niega, que pueda haber un nuevo cambio de cromos para 2024.

Martín reconoció el jueves que la posibilidad existía y que su ilusión es acabar en el equipo oficial en el periodo 2025-26, pero "si se adelante, mejor".

Diferente fue la postura del que sería su compañero de equipo, actual campeón y rival del español en la lucha por el título, Pecco Bagnaia, quien aseguró que "nunca he formado parte de estas decisiones, no quiero formar parte. Para Enea no es algo justo. Yo estoy aquí solo para competir, creo que es mejor lanzarle la pregunta a Jorge", dijo el jueves en rueda de prensa.

Este viernes, motorsport.com quiso preguntarle al tercer implicado en al ecuación, Bastianini, que tras superar dos lesiones esta temporada, en Portimao y Barcelona, sigue buscando la forma de hacerse con los mandos de la GP23.

"Sinceramente no es un tema en el que esté pensando, pero creo que no será una cosa factible", dijo Bastianini cuando se le preguntó por esta posibilidad.

"Pero como ya he dicho, no es una cuestión que me preocupe, lo que realmente me preocupa ahora mismo es volver a ser rápido con la moto", añadió el 23.

"En este momento, por un motivo y otro, no logramos nunca ser eficaces. Por tanto, mi prioridad es reencontrar la velocidad, y a los rumores externos no les presto atención porque no puedo controlarlos", zanjó el chico de Rimini.