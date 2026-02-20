Bastianini: "Dejar Phillip Island será una perdida brutal"

Como la mayoría de aficionados y pilotos, el corredor del equipo Tech3 KTM señaló como una "perdida brutal" que el Mundial de MotoGP no vaya a volver a partir del año que viene a Phillip Island, por más que admitió la peligrosidad de la pista que durante tres décadas ha albergado el Gran Premio de Australia, y que volverá a hacerlo el próximo mes de octubre, por última vez.

El campeonato anunció esta misma semana que a partir de 2027 la carrera australiana se traslada a Adelaida y a su peculiar y famoso Street Circuit, dejando atrás el icónico trazado del mar de Tasmania.

"Probar una pista nueva siempre es interesante", admitió de entrada Enea Bastianini este viernes en la previa del test oficial de pretemporada en Buriram. "Pero esta vez, Phillip Island estamos hablando de una pista especial, creo, para todos los pilotos. Es un circuito muy rápido, y lo será, también este año, porque aún tenemos un gran premio allí por delante", recordó.

"Para ser sinceros, puede ser un poco peligroso, tiene muchas curvas rápidas y probablemente, cuando te caes es difícil, pero bueno, en casos así, lo aceptamos. Pero, en cualquier caso, dejar Phillip Island es una perdida brutal", catalogó el corredor de Rimini.

El moviendo de MotoGP cambiando su actual emplazamiento por Adelaida, es un serio aviso a todos los circuitos de que ninguno tiene la plaza asegurada, incluso ni los más icónicos, como Mugello, que lleva años en la cuerda floja y que compite con Phillips Island como uno de los mejores del calendario.

"Si perdemos a Mugello sería otra carrera icónica. Y especialmente para nosotros, ya sabes, es nuestro Gran Premio de casa. Phillip Island no es mi carrera de casa, pero personalmente es especial. Aún recuerdo cuando estuve allí por primera vez en 2014; fue una locura, incluso para las Moto3 en ese circuito. Fue algo genial", rememoró Enea.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Pasando al plano más deportivo, Bastianini logró el décimo mejor tiempo, segunda KTM, en el test de Sepang hace dos semanas, y le preguntaron por sus planes para este nuevo ensayo.

"El plan más o menos es el mismo, seguir desde donde lo dejamos. También probar algunas cosas diferentes en la moto, y alguna configuración en la electrónica", expuso.

"Lo principal es intentar llegar preparados al gran premio. Será importante, sobre todo porque será un test crucial. Y nada, tenemos que dar muchas vueltas para intentar estar concentrados y disfrutar".

El test de Buriram concluirá el domingo, y solo cinco días después los pilotos deberán subirse a la moto para el FP1 del GP de Tailandia.

"No me gusta mucho que sea tan junto, personalmente creo que era mejor hacer dos test consecutivos, en Sepang y aquí, y después volver para el gran premio. Pero es así y lo aceptamos, será importante empezar bien. También en el pasado a veces vimos mucha diferencia entre el test y la carrera. Además, la pista puede mejorar y será diferente. Pero bueno, tenemos algunos días libres aquí en la piscina esperando el inicio de la temporada".

Por último, Bastianini abordó el tema del mercado de fichajes para 2027, que está en plena ebullición.

"Sí hemos pensado un poco en ello, porque el mercado de MotoGP está muy raro esta vez. Pero me gusta, creo que será importante que cada piloto empiece bien la temporada. Y para mí también es importante hacerlo e intentar dar lo mejor de mí desde la primera carrera. Pero el trabajo sigue siendo el mismo, mi mentalidad sigue siendo la misma. A veces, más presión es mejor para un piloto, y la presión que siento en este momento es la normal", asegura.