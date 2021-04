Bastianini: "Al final, el pelo me tapaba los ojos y no veía nada"

Había sido el mejor rookie en los test de Losail, y deja Qatar con un balance positivo. Enea Bastianini concluyó el Gran Premio de Doha cerca del top 10, con una undécima posición que le deja más que satisfecho con lo logrado este mes entre pruebas y fines de semana de carrera.

El piloto del equipo Esponsorama sale de las dos primeras carreras de MotoGP con ilusión y fortalecido el gran aprendizaje que explotará en un futuro próximo.

El novato llegó a girar en carrera en los tiempos de los líderes y cerró el segundo fin de semana de la temporada con satisfacción: "Estoy muy contento, porque sobre todo después de unas vueltas que logré recuperarme, me encontré solo, con un hueco de 1,5 segundos por delante, lo que me permitió empezar a rodar bastante fuerte".

"Por un momento fui incluso más fuerte que el grupo líder, así que estoy satisfecho. Luego, lamentablemente, en las últimas vueltas se me puso el pelo delante de los ojos y no veía nada con el sudor, perdí la concentración y no podía adelantar a los tres o cuatro pilotos que tenía delante. Una completa pena".

El fin de semana en Doha, sin embargo, fue en progresión y Bastianini, que no había empezado muy bien el gran premio, terminó con una buena carrera: "Estoy contento, porque salí bien y luego tuve un buen ritmo, me sentí muy bien con la moto. Solo en dos o tres puntos vi que estaba perdiendo un poco respecto a los demás, pero en el resto de la pista también fui un poco más rápido, así que digamos que estamos muy satisfechos con este gran premio".

La segunda carrera de la temporada cerró el paréntesis de Losail, que Bastianini consideró fundamental para aprender en MotoGP. "Usé el dispositivo de salida, de hecho arranqué un poco mejor que en la primera carrera. Realmente es simple de usar, lo único que debes hacer es recordarlo. Ahora me siento mejor porque piloto más relajado. Ahora sé cómo es una carrera de MotoGP, porque es importante arrancar en las dos primeras filas para intentar subir al podio. Pero incluso si estás atrás puedes hacer una buena carrera y conseguir un buen resultado. Pero para la próxima carrera tengo que esforzarme más en la clasificación y luego ya veremos".

Dos de los episodios que más llamaron la atención durante el GP de Doha fueron el desencuentro entre Jack Miller y Joan Mir y la fenomenal remontada de Pedro Acosta en Moto3. Bastianini dedicó unas palabras a ambos temas: “Vi el contacto entre Jack y Joan desde lejos, luego vi las imágenes. Pero no me pronuncio porque me gustaría repasarlo bien, desde todas las perspectivas. Así que no estoy seguro de qué pasó y por qué. Pero está claro que sería mejor que estas cosas no sucedieran".

“Pedro [Acosta] fue increíble, nunca había visto una carrera como esa", comentó respecto a la nueva sensación de Moto3. "Recuerdo que Binder salió último en Jerez y ganó, pero a Acosta le vi muy fuerte, me quito el sombrero. Hay que decir que Moto3 se convirtió en un desastre, porque hizo salir a muchos pilotos desde el pitlane. Pero el hecho de que Acosta lo lograra desde ahí significa que no se le puede decir nada. No es fácil que los de delante no se aburran y le permitan volver a hacerlo, pero obviamente tiene mentalidad de ganador".

