Bastianini: "Va a haber una buena pelea con Martín y Marini por el rookie de MotoGP"

Enea Bastianini se convirtió en el 16º piloto italiano en ganar el título de la clase intermedia –250cc o Moto2–, elevando hasta 25 los campeonatos del país más exitoso en la categoría. Con cuatro, Max Biaggi se mantiene como más laureado de ellos, mientras que Carlo Ubbiali y Walter Villa fueron campeones tres veces, y Bruno Ruffo y Luca Cadalora lo hicieron en dos ocasiones.

11 italianos más han inscrito su nombre en este palmarés, que incluye a Loris Capirossi, Valentino Rossi o Marco Simoncelli entre otros, y al que en 2020 se unió Bastianini.

Después de 15 carreras, La Bestia se proclamó campeón con nueve puntos sobre Luca Marini y Sam Lowes.

"Estaba motivado desde la primera carrera. La moto era muy competitiva y sentí que podíamos ganar", dijo Bastianini al recordar su temporada en la web oficial de MotoGP.

El campeonato llegó abierto a la última cita en Portimao, donde le valía con ser cuarto con independencia de lo que hicieran sus rivales.

"Cuando vi a Sam tercero, sabía que el quinto sería suficiente para el título", comentó. "Estaba muy relajado. En la carrera, las sensaciones con la moto eran muy buenas. Cambié un poco la estrategia. Hacia la mitad era séptimo y pensé que tenía que atacar entonces. Fue una sensación increíble. Era la persona más feliz del mundo".

Bastianini acabó todas las carreras salvo una entre los 10 primeros, subiendo al podio en siete ocasiones. En tres de ellas lo hizo en el escalón más alto. Sin embargo, el mayor susto se lo llevó en la primera cita en Austria, su único abandono del año.

Un grave accidente en Spielberg

Bastianini sufrió un highside a la salida de la curva 1 y tanto él como su moto quedaron en medio de la pista. Aunque el de Rimini se levantó rápidamente, Hafizh Syharin se encontró la Kalex tirada y salió catapultado.

"Todos los pilotos cometieron algún error. La consistencia era muy importante. Cuando la victoria era posible, gané. Cuando solo era posible el tercer o el cuarto lugar, terminé ahí. Esa fue una de las claves para este título", explicó.

"Ha sido la temporada más consistente de mi vida hasta ahora. El mejor momento fue en Jerez, cuando gané por primera vez. Nunca antes había estado en el podio en ese circuito. Si podía ganar allí, podría ganar en cualquier otro lugar".

El coronavirus, otro rival

"Cuando Jorge Martín dio positivo, me dije a mí mismo que tenía que ser muy, muy cuidadoso. Me quedé en casa todos los días. No fue tan fácil".

Los buenos resultados de Bastianini le pusieron en el radar de los equipos de MotoGP. Después de su tercera victoria de la temporada en casa, en Misano, todo se alineó: "Creo que firmé por Ducati después de Misano", desveló.

El piloto de 23 años firmó por Ducati y lo mandó al equipo Esponsorama, donde compartirá box con Luca Marini. El tercer piloto que debutará en MotoGP en 2021, Jorge Martín, también tendrá una Desmosedici.

"Es un sueño hecho realidad. Es una moto increíble. Correré en MotoGP contra algunos de mis ídolos: Márquez, Valentino. El próximo año lucharé contra Jorge y Luca por el título de mejor rookie del año. Creo que será una buena pelea", remachó.

