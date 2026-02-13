Bastianini destaca "opiniones contradictorias" sobre el chasis de la KTM 2026

Enea Bastianini está satisfecho con los progresos que logró con su KTM durante los tres días de test colectivos de MotoGP en Malasia. El piloto del equipo Tech3 realizó un trabajo muy metódico, dedicando el primer día a llevar a cabo ajustes para mejorar la ergonomía de su RC16. A continuación, pasó a explorar nuevas opciones de set-up y, en la última jornada, también realizó pruebas comparativas a nivel aerodinámico.

Un programa que le permitió mejorar sesión tras sesión, hasta terminar con el décimo tiempo, de 1:57.290, casi un segundo mejor que el crono que había marcado en la clasificación del GP de Malasia del pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, redujo a solo 37 milésimas la diferencia con Pedro Acosta, referencia de la casa de Mattighofen.

Así, la 'Bestia' se presentó a las entrevistas de cierre del test bastante satisfecho: "Pienso en positivo, porque he bajado el tiempo en un segundo con respecto a la clasificación que hice aquí el año pasado. Pero es obvio que nuestros rivales son muy agresivos y han ido muy fuertes. Seguro que todavía hay alguien que lo está haciendo mejor que nosotros, así que tenemos que trabajar, pero no se puede decir que no estemos dando el máximo, porque creo que KTM ha trabajado bien. Sin embargo, tenemos que trabajar aún mejor".

La convicción es que los austriacos han encontrado una base con la que intentar puntuar con regularidad, al menos entre los diez primeros, al comienzo de la temporada: "Creo que sí, porque me he sentido más cómodo pilotando y he conseguido ser bastante constante en cuanto al ritmo de carrera. Esa era una de las cosas en las que teníamos que trabajar más, porque sufrimos mucho cuando volvemos al box y luego volvemos a la pista, y en estos tres días lo hemos solucionado un poco".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El avance ha sido evidente y concreto, pero todavía hay varios aspectos en los que hay que trabajar para que la RC16 dé un paso más: "Todavía nos falta un poco de giro, que es la clave para hacer un buen tiempo por vuelta. La simulación de la sprint fue un poco complicada, porque tuve un pequeño problema de vibraciones con el neumático trasero. También hemos notado un poco de 'chattering 'en la parte delantera, lo que dificulta las cosas después de 3-4 vueltas. En cualquier caso, en comparación con el año pasado, ha ido mucho mejor".

En su programa aún no estaba probar el nuevo chasis, pero debería poder evaluarlo en los test de finales de mes en Tailandia. Y, en su opinión, sería fundamental, ya que no ha habido opiniones coincidentes sobre esta novedad, aunque parece haber agradado mucho a Acosta: "No he probado el chasis 2026, he probado otra cosa que, sin embargo, no me ha gustado. Creo que me dejarán probarlo en Tailandia, porque es importante que Brad Binder y yo también lo probemos, ya que tenemos opiniones contradictorias en el box: a algunos les ha gustado y a otros no les ha gustado nada".

Sin embargo, entre las cosas que más le han convencido está, sin duda, el inicio de la colaboración con el nuevo jefe técnico, Andrés Madrid: "Obviamente, al principio siempre es difícil. De hecho, pensaba que sería aún más difícil, pero todo ha ido sobre ruedas. Me ha gustado el 75% de las cosas que hemos probado y también me han gustado los cambios que hemos hecho en cuanto a ergonomía. Así que, por ahora, me quito el sombrero ante Andrés, que me está ayudando mucho", cerró.