Bastianini: "Mi objetivo era la victoria y estoy contento porque lo intenté hasta la caída"

Aunque sus opciones en la lucha por el campeonato no eran tan claras como las de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, el corredor de Ducati es tercero de la general y, hasta hoy, no veía tan lejos a sus rivales. Pero la caída de Enea Bastianini le complica, sin duda, sus opciones, aunque él se mantiene en la pelea.

Este domingo, en Mandalika, Enea explicó el motivo del error que le llevó al suelo.

"Lo que ha pasado es que he llegado un poco fuerte a la curva. Mi objetivo hoy era intentar ganar, pero desde la primera vuelta con detrás de otras motos, he perdido muchas vueltas y ya he llegado muy tarde a los de delante", en referencia al tercer puesto, tras Pedro Acosta que iba segundo.

La remontada de Bastianini le ponía en progresión de llegar a Acosta, incluso llegar a lucharle la victoria a Jorge Martín.

"No lo sé si hubiera llegado a Martín. Creo que a Acosta sí hubiera llegado, estaba rodando a muy buen ritmo, no creo que me hubiera dado para llegar a Jorge, he perdido demasiado tiempo pasando a Franco Morbielli, si le hubiera pasado unas vueltas antes quizá me hubiera podido plantear luchar por la victoria", calculó.

Con esta caída, Bastianini se aleja del liderato del Mundial situándose a 75 puntos del español de Pramac, lo que es, prácticamente, una despedida a la lucha por el título.

"Adiós no, mientras existan opciones seguimos en la lucha. Seguramente ahora está un poco más lejos. Pero estoy contento por haberlo intentado y haber remontado y acercarme tanto a los de delante, porque mi objetivo antes de la carrera era ese, estar ahí delante y luchar por el triunfo o el podio. No ha terminado bien, mala suerte", dijo.

Sobre el adelantamiento y la batalla con Morbidelli, que le hizo perder mucho tiempo, Enea no quiso sacarle punta.

"Franco es rápido, mucho. Tienes unas característica bastante diferentes a las mías y eso me hacía difícil poder alcanzarle en algunos puntos, y pasarle. Es una pista difícil para adelantar, es estrecha en algunos puntos, lo ha intentado pero me ha hecho perder mucho tiempo, pero al final lo pude pasar aunque ya fuera un poco tarde", se lamentó el de Rimini, que llegaba de ganar la carrera de Misano la pasada semana con el adelantamiento final, con cierta polémica, a Martín.