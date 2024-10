Bastianini niega que Ducati le haya pedido que ayude a Bagnaia contra Martín

Jorge Martín y Pecco Bagnaia siguen luchando por el título de MotoGP a falta de tres grandes premios, pero hay otros dos pilotos que pueden ejercer de 'árbitros' en esta contienda, Marc Márquez y Enea Bastianini, que a su vez se disputan la tercera plaza en el Mundial de Pilotos.

Aunque su compañero de garaje podría necesitar algo de ayuda para intentar recortar los 20 puntos de diferencia que le separan de 'Martinator', Bastianini aseguró que desde el equipo oficial de Ducati no le ha llegado ninguna indicación al respecto: "No, no... Nada", atajó rápidamente en su llegada a Buriram, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Tailandia.

La 'Bestia' viene de vivir un domingo por debajo de las expectativas en Phillip Island. Tras una buena carrera al sprint, en la que logró subir al podio tras salir desde la décima posición de la parrilla, en la prueba larga no encontró las mismas sensaciones con su Desmosedici y acabó quinto, lejos de los mejores. Sin embargo, aún no ha encontrado la respuesta sobre estas dificultades.

"En la carrera de Phillip Island algo no funcionó como el sábado, y no entendimos por qué. Por lo demás, estamos en buena forma", empezó diciendo Bastianini a los medios. "Todavía tenemos que hablar de eso, porque también tenemos que hacer un 'reset': al llevar varias carreras seguidas, tenemos que intentar despreocuparnos un poco".

"De todas formas, ahora hablaremos e intentaremos entender qué es lo que no ha funcionado, porque el domingo por la mañana estábamos bien y luego no tocamos nada. En la sprint era prácticamente la misma moto [que el domingo], así que lo que pasó fue un poco peculiar", explicó el #23, que llega al Circuito Internacional de Chang a 14 puntos de Márquez.

El tercer puesto en la general sería una buena manera de terminar su aventura con Ducati: "Hubiera sido mejor intentar ganar [el título], pero ya no es factible, porque evidentemente tendría que desatarse un caos para que eso ocurriera. Es una pena, pero hay que tener en cuenta esta tercera posición, sin duda sería un buen resultado para traer a casa. El tercer puesto me seguiría dando mucho placer, pero me habría gustado más ir a por el título. Incluso este año me ha faltado algo".

Cuando se le preguntó sobre qué más habría necesitado para meterse en la lucha con Martin y Bagnaia, continuó: "Seguramente, he cometido demasiados errores, pero también está el hecho de que al principio de la temporada no éramos demasiado constantes, aún no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. A medida que avanzó la temporada, todo fue un poco más fácil. Como se suele decir, llegamos un poco tarde, aunque habría sido difícil en cualquier caso, porque Martín está realmente en plena forma en estos momentos y va fuerte en todas partes. Incluso estando en mi mejor momento, me habría resultado muy difícil".

Enea también se pronunció sobre la batalla entre su compañero y el español, y cambió un poco su punto de vista respecto a hace un par de carreras. En aquel momento, señaló a Bagnaia como el favorito, pero ahora apuesta por Martín: "Después de Phillip Island, digamos que Martin ha demostrado que está muy en forma. Lo impresionante es que, si no es primero, es segundo, y eso no es poco. Si Pecco quiere ganar, tiene que volver a encontrar su camino y ser más incisivo. Los viernes sobre todo, tanto él como yo estamos sufriendo un poco más que Marc y Jorge. Creo que ésta puede ser una carrera decisiva tanto para él como para mí", finalizó.