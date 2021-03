Bastianini: "Si salgo más adelante, habría luchado con Miller"

Después de apenas cinco días de pretemporada, el campeón del mundo de Moto2 pudo estrenarse en carrera en la categoría reina. El italiano entró en MotoGP con el pie derecho, completando un buen fin de semana y siendo el primero de los debutantes el domingo bajo la bandera a cuadros.

Bastianini ya fue el mejor de los rookies el sábado en la clasificación, 13º, justo por delante de Jorge Martín. Mientras que el novato español protagonizó la mejor salida el domingo escalando hasta la cuarta plaza y acaparando muchas miradas, La Bestia arrancó mal y cayó hasta el 19º lugar.

Sin embargo, para Martín fue contraproducente verse tan adelante y terminó 15º. Bastianini, por su parte, fue de menos a más y escaló hasta el top 10, quedándose a dos segundos de la novena plaza de Jack Miller con la Ducati oficial.

"Creo que habría llegado delante él. He demostrado un buen ritmo, si hubiera salido más adelante, quizá podría haber luchado por la séptima plaza, ya que me he acerqué mucho a él. La parte optimista de mí esperaba entrar en el top 10. Lo que me sorprendió fue que llegué a nueve segundos habiendo perdido seis en las dos primeras vueltas. Especialmente de mitad de carrera en adelante rodé como los líderes o mejor", afirma Bastianini.

Con una carrera de experiencia en su haber, el #23 tiene claro en lo que tiene que trabajar de cara al siguiente gran premio este fin de semana, de nuevo en Losail.

"Esta carrera ha sido un test para mí y he estudiado a los pilotos. Aprendí mucho porque el comienzo fue muy malo. En la salida no pude poner el holeshot. Las tres primeras vueltas fueron un desastre. Quería empezar tranquilo para entender cómo es una carrera de MotoGP y sobre todo conservar los neumáticos. Luego empecé a hacer buenos tiempos y poco a poco llegué a la 10ª posición. Ahí apreté más, pero en las últimas seis vueltas tenía el brazo demasiado cansado. Al final ha salido bien, hemos hecho un buen trabajo", remachó.

Las fotos de Enea Bastianini en el GP de Qatar 2021 de MotoGP

