Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton, tajante con Leclerc: "Yo estaba delante; no había ningún 'nosotros' en esa curva"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Hamilton, tajante con Leclerc: "Yo estaba delante; no había ningún 'nosotros' en esa curva"

Norris, durísimo con el ritmo de McLaren en Monza: "En aire limpio éramos horribles"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris, durísimo con el ritmo de McLaren en Monza: "En aire limpio éramos horribles"

Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

Russell admite que la estrategia de Mercedes fue "una moneda al aire" en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell admite que la estrategia de Mercedes fue "una moneda al aire" en Monza

Verstappen salva un podio en Monza y señala las carencias de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Verstappen salva un podio en Monza y señala las carencias de Red Bull

Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Antonelli se emociona tras ganar en Monza: "No puedo expresar mi alegría con palabras"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli se emociona tras ganar en Monza: "No puedo expresar mi alegría con palabras"
MotoGP GP de Aragón

Bastianini y su marcha a Trackhouse-Aprilia: "La KTM tiene su propio ADN, y yo tengo el mío"

Enea Bastianini abandonará Tech3 tras dos años muy complejos al manillar de la KTM para poner rumbo a Trackhouse. El italiano no escatimó al elogiar a la Aprilia.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enea Bastianini está más que listo para cambiar de aires en MotoGP, por no decir deseando. Antes del pasado Gran Premio de Aragón, ya se confirmó que el italiano pondrá rumbo al equipo Tech3, con los que afrontará la nueva era del campeonato, con motos de 850cc y neumáticos Pirelli, al manillar de la Aprilia.

La 'Bestia' dejará atrás así una tortuosa relación con KTM. Salvo algunas carreras, en Hungría y en Barcelona la temporada pasada, no ha sido capaz de dar con la tecla con la RC16 de fábrica, por más que esté en la escudería satélite dominada por Günther Steiner. El transalpino no se ha adaptado al ADN de la moto austriaca, y un ejemplo claro fue lo que ocurrió en MotorLand.

Mientras Acosta brilló con luz propia en la carrera del domingo, con un adelantamiento bestial a Marco Bezzecchi y plantando cara a Marc Márquez para quedarse a apenas 1.7 segundos en meta en el feudo del #93, Bastianini fue la siguiente KTM, octavo... Pero a 25.7 segundos del ganador. Eso supone que quedó a 24 segundos de su compañero de marca, perdiendo más de un segundo por vuelta, en una prueba programada a 23 giros.

El jueves, Bastianini se presentó en la pista de Teruel habiéndose confirmado cuál será su futuro. Y lejos de no poder hablar de su próxima marca, el de Rimini explicó qué ha ido mal con KTM y por qué tiene tan claro que cambiar a Trackhouse y a Aprilia es lo óptimo para él.

"Empecé a pensar en mi futuro muy pronto este año. Desde la primera carrera, porque vi mucho potencial en las Aprilia. Creo que puede ser un buen punto de partida", empezó diciendo a los periodistas congregados en MotorLand Aragón, entre ellos a los de Motorsport.com.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El año que viene habrá nuevas motos, nuevos neumáticos, habrá muchos cambios. Creo que podré ser competitivo en 2027. Trackhouse me ha parecido un equipo realmente sólido, y así lo han demostrado este año. Hablé con Justin [Marks, propietario de la escudería estadounidense], y estaba muy motivado, muy contento de tenerme con ellos, así que nos reunimos y firmé con ellos y con Aprilia".

Para el #23, los problemas con la RC16 se han debido a la diferencia de ADN entre la moto y su estilo de pilotaje: "Creo que la moto tiene su propio ADN, y yo tengo el mío. Es cierto que hemos hecho carreras magníficas; a veces hemos encontrado la velocidad adecuada para luchar por muy buenas posiciones, pero nunca ha llegado ese 'clic' que esperaba y que espero que llegue de un momento a otro".

"Pero hay que ser realistas: nunca hemos encontrado la velocidad pura en ningún fin de semana y, por lo tanto, creo que no es justo ni para mí ni para KTM. Creo que el potencial de la moto es mayor; Pedro ha conseguido demostrarlo, y el mío también lo es", cerró.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Razgatlioglu pide a Yamaha que se centre definitivamente en la MotoGP de 850cc

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

Márquez: "Bezzecchi va a encadenar ahora unas carreras buenas; tenemos que estar concentrados"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Márquez: "Bezzecchi va a encadenar ahora unas carreras buenas; tenemos que estar concentrados"

Zarco vuelve con buenas sensaciones en Aragón: puntúa y acaba "sin dolores"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Zarco vuelve con buenas sensaciones en Aragón: puntúa y acaba "sin dolores"

Los pilotos de MotoGP reaccionan al circuito de Adelaida: "Todos disfrutaremos en esta pista"

MotoGP
MotoGP
GP de Australia
Los pilotos de MotoGP reaccionan al circuito de Adelaida: "Todos disfrutaremos en esta pista"
Más de
Enea Bastianini

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera de MotoGP en MotorLand Aragón y cómo verla gratis

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
A qué hora fue la carrera de MotoGP en MotorLand Aragón y cómo verla gratis

Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en MotorLand Aragón, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en MotorLand Aragón, con Live Timing
Más de
Tech3

Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en Misano

Espargaró advierte: "El cambio de los neumáticos de 2027 en MotoGP va a ser salvaje"

MotoGP
MotoGP
Espargaró advierte: "El cambio de los neumáticos de 2027 en MotoGP va a ser salvaje"

Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Aragón: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Aragón: puntos y posiciones

Últimas noticias

Hamilton, tajante con Leclerc: "Yo estaba delante; no había ningún 'nosotros' en esa curva"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Hamilton, tajante con Leclerc: "Yo estaba delante; no había ningún 'nosotros' en esa curva"

Norris, durísimo con el ritmo de McLaren en Monza: "En aire limpio éramos horribles"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Norris, durísimo con el ritmo de McLaren en Monza: "En aire limpio éramos horribles"

Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"