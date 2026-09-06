Bastianini y su marcha a Trackhouse-Aprilia: "La KTM tiene su propio ADN, y yo tengo el mío"

Enea Bastianini está más que listo para cambiar de aires en MotoGP, por no decir deseando. Antes del pasado Gran Premio de Aragón, ya se confirmó que el italiano pondrá rumbo al equipo Tech3, con los que afrontará la nueva era del campeonato, con motos de 850cc y neumáticos Pirelli, al manillar de la Aprilia.

La 'Bestia' dejará atrás así una tortuosa relación con KTM. Salvo algunas carreras, en Hungría y en Barcelona la temporada pasada, no ha sido capaz de dar con la tecla con la RC16 de fábrica, por más que esté en la escudería satélite dominada por Günther Steiner. El transalpino no se ha adaptado al ADN de la moto austriaca, y un ejemplo claro fue lo que ocurrió en MotorLand.

Mientras Acosta brilló con luz propia en la carrera del domingo, con un adelantamiento bestial a Marco Bezzecchi y plantando cara a Marc Márquez para quedarse a apenas 1.7 segundos en meta en el feudo del #93, Bastianini fue la siguiente KTM, octavo... Pero a 25.7 segundos del ganador. Eso supone que quedó a 24 segundos de su compañero de marca, perdiendo más de un segundo por vuelta, en una prueba programada a 23 giros.

El jueves, Bastianini se presentó en la pista de Teruel habiéndose confirmado cuál será su futuro. Y lejos de no poder hablar de su próxima marca, el de Rimini explicó qué ha ido mal con KTM y por qué tiene tan claro que cambiar a Trackhouse y a Aprilia es lo óptimo para él.

"Empecé a pensar en mi futuro muy pronto este año. Desde la primera carrera, porque vi mucho potencial en las Aprilia. Creo que puede ser un buen punto de partida", empezó diciendo a los periodistas congregados en MotorLand Aragón, entre ellos a los de Motorsport.com.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El año que viene habrá nuevas motos, nuevos neumáticos, habrá muchos cambios. Creo que podré ser competitivo en 2027. Trackhouse me ha parecido un equipo realmente sólido, y así lo han demostrado este año. Hablé con Justin [Marks, propietario de la escudería estadounidense], y estaba muy motivado, muy contento de tenerme con ellos, así que nos reunimos y firmé con ellos y con Aprilia".

Para el #23, los problemas con la RC16 se han debido a la diferencia de ADN entre la moto y su estilo de pilotaje: "Creo que la moto tiene su propio ADN, y yo tengo el mío. Es cierto que hemos hecho carreras magníficas; a veces hemos encontrado la velocidad adecuada para luchar por muy buenas posiciones, pero nunca ha llegado ese 'clic' que esperaba y que espero que llegue de un momento a otro".

"Pero hay que ser realistas: nunca hemos encontrado la velocidad pura en ningún fin de semana y, por lo tanto, creo que no es justo ni para mí ni para KTM. Creo que el potencial de la moto es mayor; Pedro ha conseguido demostrarlo, y el mío también lo es", cerró.